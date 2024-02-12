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Зеленский готовится к турне по столицам Западной Европы: у Bloomberg назвали цель

Юлия Закрепа
12 февраля 2024, 23:53
Вероятно, во время визитов президент, скорее всего, будет настаивать на переговорах по гарантиям безопасности.
Владимир Зеленский
Зеленский планирует отправиться в турне / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. Известно, что он хочет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Неназванные источники издания Bloomberg рассказали, что Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин в рамках этой поездки.

"Ожидается, что украинский лидер примет участие в ежегодной конференции в Мюнхене, которая состоится с четверга по воскресенье (с 15 по 18 февраля - ред.)", - приводит Bloomberg слова собеседников.

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Один из источников отметил, что во время визитов президент, скорее всего, будет настаивать на переговорах по гарантиям безопасности.

При этом, по информации издания, также обсуждаются встречи в Лондоне, хотя команда Зеленского сосредоточена на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об одной из главных задач для Украины на 2024 год. Одна из главных задач Украины - опередить агрессора Россию в работе с дронами. Чем успешнее украинские дроны, тем больше жизней воинов сохранит государство.

У Зеленского раскрыли сценарий следующего месяца войны с РФ. В следующий месяц войны страна-агрессор РФ будет продолжать давить на Донецком направлении, концентрируя определенный ресурс, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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война в Украине Владимир Зеленский
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