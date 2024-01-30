Зеленский заявил об одной из главных задач для Украины на 2024 год

Одна из главных задач Украины в 2024 году – опередить агрессора Россию в работе с дронами. Чем успешнее украинские дроны, тем больше жизней воинов сохранит государство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В ходе своего вечернего видеообращения в понедельник, 29 января, он рассказал о том, что провел селектор с докладами со всех направлений работы государства.
"Военные - относительно ситуации на фронте, по каждому направлению интенсивных боев. Разведка - текущие вопросы, отдельное внимание, конечно, потому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Я благодарен всем нашим специалистам, которые получают для Украины актуальную специальную информацию", - сказал президент.
Кроме того, он добавил, что одной из главных задач 2024 года станет опережение РФ в работе с дронами. Отдельный разговор был посвящен именно дронам.
"Понятно, что это одна из главных задач года - опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина способна произвести 1 миллион дронов на нужды армии. По его словам, рынок разогнался и может делать больше, чем на то заложено денежных средств.
Кроме того, Украина запустила производство аналога дрона Shahed-136. В месяц уже выпускаются десятки таких беспилотников.
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