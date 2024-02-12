ЕС впервые может применить санкции против Китая: в Bloomberg назвали компании

В список компаний, в отношении которых ЕС предлагает применить санкции за помощь России, впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину попали три фирмы из Китая.
"Европейский Союз предложил новые торговые ограничения в отношении около двух десятков фирм, в том числе трех из Китая, обвиняемых в поддержке военных усилий России в Украине", - пишет издание Bloomberg.
В случае принятия это будет первый случай, когда ЕС ввел ограничения для компаний в Китае после вторжения России в Украину. Согласно черновику предложения, с которым ознакомилось Bloomberg. Предложения включают три китайские фирмы и по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга.
Ограничения будут запрещать европейским компаниям торговать с компаниями, внесенными в список.
Также отмечается, что ранее ЕС уже предлагал включить в список несколько китайских фирм, но эти предложения были отклонены из-за сопротивления некоторых стран-членов.
"Этот вопрос является чрезвычайно важным для ЕС, который считает Пекин одним из своих важнейших торговых партнеров, и в частности для Германии, для которой Китай является крупнейшим рынком для производителей автомобилей, включая Volkswagen AG. Для принятия санкций ЕС нужна поддержка всех государств-членов, и до этого они могут измениться", - говорится в сообщении.
Также Bloomberg пишет, что согласно документу технологические и электронные компании обвиняют в "содействии военному и технологическому совершенствованию России или развитию российского сектора обороны и безопасности".
Напомним, что Китай предупредил об ухудшении отношений с Украиной. Чиновники сообщили, что Китай предупредил Украину о негативных последствиях для отношений из-за внесения китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.
Китай готовится бросить вызов США и начать новую войну. По словам Виталия Кулика, в 2027-2035 годах Китай, достигнув определенного уровня политической и военной мощи, может бросить вызов Соединенным Штатам.
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