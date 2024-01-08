Китай готовится бросить вызов США и начать новую войну: эксперт раскрыл детали

По словам аналитика, в 2027-2035 годах Китай, достигнув определенного уровня политической и военной мощи, может бросить вызов Соединенным Штатам.

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Китай может начать военную операцию против Тайваня уже через 3 года / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Китай может быть способен к военным действиям тогда, когда у него завершится модернизация вооруженных сил, ориентировочно в 2027 году. Однако, большинство экспертов считает, что Китай не успеет к этому декларируемому сроку. Прежде всего потому, что ему перекрывают воздух в доступе к высоким технологиям. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, часть ограничений Пекину удастся преодолеть и создать свои циклы от исследований до массового производства.

"Но более реальный срок - 2035 год. Все будет зависеть от того, удастся ли им совершить качественный технологический скачок. Но берем за точку отсчета 2027 год как предельную дату возможности приобретения Китаем способности начать военную операцию в Тайване. Кроме того, 2027-2030-это годы перехода Пекина в новую демографическую парадигму, ведь сейчас в Китае закончился прирост населения, и демографическая пирамида немного смещается из-за его старения. Это означает, что необходимо провести определенные процессы внутреннего переформатирования", - указывает эксперт. видео дня

Виталий Кулик отмечает, что для Китая в этом плане есть и внешнеполитические контуры. К этому времени Китай стремится сформировать собственную карту будущего для Глобального Юга, который, в свою очередь, должен войти в зону интересов Китая.

"С другой стороны, глобальный Запад должен признать Китай равным партнером в экономической сфере. Когда Запад согласится на разделение мира на две системы, тогда Китай получит некоторое новое дыхание за счет эксплуатации Глобального Юга. Переживет свою точку перехода", - подчеркивает он.

Аналитик заключает, что 2027-2035 годы - это период, когда Китай может достичь определенного уровня мощи Вооруженных сил и бросить вызов США. Для этого, по словам Виталия Кулика, нужно, чтобы сами Соединенные Штаты находились в турбулентной ситуации, завязли во многих региональных войнах, внутри США произошел раскол в обществе и не было однозначной двухпартийной поддержки, наступил политический кризис, и стало невозможным быстро сформировать антикитайский военно-политический альянс со странами-соседями Китая и Глобального Запада в целом.

"То есть чтобы НАТО и СЕАТО (Организация Договора Юго-Восточной Азии. - Главред) прекратили свое существование или не были эффективными. Если так произойдет (Китай считает, что все идет к этому), а война России против Украины будет малоинтенсивной, это будет в интересах Китая, поскольку это будет ослаблять Запад. Тогда Россия станет полным клиентом Китая, а Запад - более договороспособным и таким, который не может ответить Китаю в случае его выхода в экспансионистскую политику, например, в отношении Тайваня", - добавляет Виталий Кулик.

Кроме этого, эксперт отмечает, что у официального Пекина есть план "Б" для возвращения Тайваня политическим путем.

"У Пекина есть план "Б" -в случае, когда Тайвань увидит, что Китай приобрел такую силу, что способен бросить вызов Западу и силой захватить остров, он сам согласится на предложение "одна страна-две системы", как это сделал Гонконг в свое время, и начнет политику сближения. К тому же, никто не запрещает Китаю сажать под свой контроль страну за страной в Африке, Латинской Америке и Южной Азии. Однако кредитная зависимость третьего мира от Пекина штука не слишком эффективна. Клиенты постоянно "бросают", - заключает Виталий Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Президент Китая Си Цзиньпин планирует укрепить сотрудничество с российским президентом Путиным, чтобы уменьшить влияние и лидерство США. Об этом сообщил Мэтью Брайза, бывший директор по Европе и Евразии в Совете национальной безопасности США.

Украине было бы выгодно, если бы отношения между США и Китаем улучшились. Китай не заинтересован в том, чтобы помогать России в ее агрессии против Украины, и не стремится к полному поражению РФ. Однако КНР может уменьшить военную помощь России и сократить ее амбиции. Такое мнение высказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России.

Как сообщали в The Washington Post, Китай может оказывать тайную помощь российским оккупантам в строительстве подводного тоннеля в захваченный Крым. Эту информацию рассматривали на встрече российских и китайских бизнесменов, где обсуждали планы строительства тоннеля, для которого уже создан "консорциум", по данным

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