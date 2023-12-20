Си Цзиньпин предупредил Байдена, что собирается "воссоединить Китай с Тайванем" – NBC

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прямо сказал президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, что будет стремиться "воссоединить Тайвань с материковым Китаем".
Об этом сообщает NBC. В материале отмечается, что Си Цзиньпин сказал о своем намерении "захватить Тайвань мирным путем".
"Си сказал Байдену на групповой встрече (на саммите в Сан-Франциско – ред.), на которой присутствовали около 12 американских и китайских чиновников, что Китай предпочитает захватить Тайвань мирным путем, а не силой", – говорится в материале.видео дня
Кроме этого, лидер Китая отреагировал на прогнозы военных лидеров США, которые говорили, что Си Цзиньпин планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году. Он во время разговора с Байденом опроверг такие прогнозы и сказал, что не устанавливал временных рамок.
Также в NBC отмечают, что китайские чиновники перед саммитом попросили Байдена, чтобы он после встречи сделал публичное заявление о том, что США поддерживают цель КНР по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Но Белый дом отклонил такой запрос.
В то же время в NBC обратили внимание, что некоторые эксперты считают сомнительным риск того, что Китай может напасть на Тайвань. Си Цзиньпин поставил цель удвоить размер китайской экономики к 2035 году, а нападение на Тайвань может помешать воплотить в жизнь план по усилению экономики.
Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что к "оси зла ("Китай-Россия-Иран") могут присоединиться некоторые страны Европы, если Запад не изменит своего отношения к стране-агрессору РФ.
Также ранее дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко отмечал, что Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить". Украине выгодно улучшение отношений между США и Китаем. КНР может заставить РФ закончить войну. Но Пекину выгодно, чтобы Россия оставалась ядерным пугалом для Запада.
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