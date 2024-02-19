УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте

Юлия Закрепа
19 февраля 2024, 19:32
Бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения.
Все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте
Украина укрепляет фортификационные сооружения / коллаж: Главред, фото: facebook/oleksyikuleba

Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба заявил, что в прифронтовых и приграничных регионах Украины продолжаются работы по строительству фортификационных сооружений и увеличению количества мобильных огневых групп.

"Важно, что к строительству фортификационных сооружений привлечены все области Украины. Бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивать системы заграждений и тому подобное. Кировоградщина и Закарпатье - помогают в Запорожской области. Тернопольщина и Львовщина - в Сумской. Бригады из Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областей - строят защиту в Донецкой области", - рассказал Алексей Кулеба на своей странице в Facebook.

По его словам, по меньшей мере половину дронов, которые РФ чуть ли не ежедневно запускает по Украине, сбивают мобильные огневые группы.

видео дня

"Именно поэтому вместе с областными военными администрациями продолжаем работу над увеличением сети таких групп и их укомплектования для борьбы с "шахедами" по всей Украине", - добавил Кулеба.

Напомним, что боец ВСУ Евгений Иевлев назвал вероятное направление нового удара РФ. Захватчики могут развернуть силы на Горловское направление, чтобы попытаться выровнять линию фронта. Оккупанты уже подтягивают свои резервы.

Командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУотражают наступление РФ на юге. Российские оккупанты во время наступательных действий на Запорожском направлении применяют привычную для них тактику малых групп.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ новости Украины
Реклама

Главное за день

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

21:20 Политика
РФ должна была эвакуировать: ВСУ раскрыли, что произошло с погибшими бойцами из "Зенита"

РФ должна была эвакуировать: ВСУ раскрыли, что произошло с погибшими бойцами из "Зенита"

20:51 Украина
Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

19:44 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина 12286

Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем 10241

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем

Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении — DeepState 8796

Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении — DeepState

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас 8694

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас

Последние новости

21:21

Топ-3 способа, которые сохранят свежесть в ванной комнате на несколько недель

21:20

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

20:59

В "Дие" не будет функций, связанных с мобилизацией - глава Минцифры

20:56

Федоров об отключении Starlink на оккупированных: это будет катастрофически

20:51

РФ должна была эвакуировать: ВСУ раскрыли, что произошло с погибшими бойцами из "Зенита"

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
20:18

Наталья Сумская объяснила, чем война с Россией страшнее предыдущих

20:03

Угроза обвала Авдеевского фронта: майор ВСУ оценил вывод войск из Авдеевки

19:59

Может ли РФ начать наступление на Киев: Коваленко назвал сценарии войны

19:44

Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

Реклама
19:32

Все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте

19:30

Бывший "Ревизор" Вадим Абрамов сбежал в РФ развлекать оккупантов

19:27

Результаты совещания в Москве: в ГУР назвали следующую цель Кремля после Навального

19:21

Как хранить авокадо: способ, чтобы не переспело и не почернело

19:21

Лунный календарь на 20 февраля: чего следует избегать в этот день

19:10

Наступление по всем фронтам: что нужно знатьмнение

19:05

Какие прически сделают моложе на 10 лет: стилист показала, что добавляет возрастаВидео

19:02

Для чего дырки в овощечистке: факт, о котором многие не догадываются

19:00

Уронили прямо на сцене: Мадонна попала в конфуз во время концерта

18:55

Последние войска ВСУ вышли из коксохима: в 47 ОМБр раскрыли детали о потерях

18:50

Как легально платить за свет заметно меньше: простой, но хитрый трюк

Реклама
18:39

Украина перекрывает границу с Польшей: что известно

18:35

Как лучше всего хранить специи: лайфхак, если нет специальной емкости

18:20

Блогеры Литвин и Куровский показали лицо новорожденного сына

18:00

В Испании убили российского летчика, который перешел на сторону Украины - СМИ

18:00

Как убрать пятна и грибок грибок на заборе: дешевое средство из 2 ингредиентов

17:53

Волонтер оценила "Ланцет" РФ на поле боя: сжигаются сотни единиц техники

17:51

Что посадить ранней весной: цветы, которые порадуют быстрее остальных

17:35

Берлинская назвала, какие дроны необходимы украинским бойцам для победы на фронте

17:17

Как сажать арбузы на поле: простые способы получить сладкие ягоды

17:11

Удивительный способ укладки волос гарантирует отсутствие пушистых локонов

17:00

"Закрой дверь": Злата Огневич сцепилась с преследователем

16:59

Это уменьшит потери среди ВСУ: волонтер оценила стратегическое решение Зеленского

16:55

Оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск: в ВСУ предупредили об угрозах

16:55

Можно ли стирать обувь в стиральной машине: мастер по ремонту техники дал ответ

16:54

Politico раскрыло нынешний план США по Украине: есть только сценарий "А"

16:43

Три крупных города под угрозой: куда РФ нацелится после Авдеевки — новый прогноз

16:26

Союзник "обул" Путина: назвал Украину дружественной и указал России на границы

16:22

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас

16:20

Сельхозпродукцию из Украины нельзя пускать в Европу: безумное заявление Орбана

16:17

"Были в полном окружении": в Третьей штурмовой рассказали, остался ли кто-то в Адеевке

Реклама
16:14

Война переходит в новую фазу: в ВСУ назвали главное условие для успеха Украины

15:59

Можно ли давать детям желейные конфеты: химик рассказал всё про их состав

15:50

Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении – ВСУ

15:43

Новая любовница Путина - "Барби" диктатора: что известно о пассии

15:42

"Враг в окрестностях Работино уничтожается": в ВСУ отражают наступление РФ на юге

15:38

"Просто чудо": в Литве впечатлены боеспособностью ВСУ в условиях дефицита БК

15:37

Как избавиться от тараканов при помощи сахара: с чем его нужно перемешать

15:35

Кристина Соловий показала редкое фото с красавицей-мамой

15:23

Лидер культовой группы U2 Боно пламенно и яростно призвал США помогать Украине

15:23

Армия США выделяет собственные средства для помощи Украине: CNN раскрыло детали

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять