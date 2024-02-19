Все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте

Бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения.

https://glavred.info/ukraine/vsi-oblasti-ukrajini-ukriplyuyut-kordoni-ta-buduyut-fortifikaciyni-sporudi-na-fronti-op-10543154.html Ссылка скопирована

Украина укрепляет фортификационные сооружения / коллаж: Главред, фото: facebook/oleksyikuleba

Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба заявил, что в прифронтовых и приграничных регионах Украины продолжаются работы по строительству фортификационных сооружений и увеличению количества мобильных огневых групп.

"Важно, что к строительству фортификационных сооружений привлечены все области Украины. Бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивать системы заграждений и тому подобное. Кировоградщина и Закарпатье - помогают в Запорожской области. Тернопольщина и Львовщина - в Сумской. Бригады из Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областей - строят защиту в Донецкой области", - рассказал Алексей Кулеба на своей странице в Facebook.

По его словам, по меньшей мере половину дронов, которые РФ чуть ли не ежедневно запускает по Украине, сбивают мобильные огневые группы.

видео дня

"Именно поэтому вместе с областными военными администрациями продолжаем работу над увеличением сети таких групп и их укомплектования для борьбы с "шахедами" по всей Украине", - добавил Кулеба.

Напомним, что боец ВСУ Евгений Иевлев назвал вероятное направление нового удара РФ. Захватчики могут развернуть силы на Горловское направление, чтобы попытаться выровнять линию фронта. Оккупанты уже подтягивают свои резервы.

Командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУотражают наступление РФ на юге. Российские оккупанты во время наступательных действий на Запорожском направлении применяют привычную для них тактику малых групп.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.