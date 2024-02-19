Берлинская назвала, какие дроны необходимы украинским бойцам для победы на фронте

Чем больше бойцы ВСУ применяют беспилотных или роботизированных систем, тем больше сохраняют жизни людей.

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Украине необходимы разные виды дронов на фронте / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, АрмияInform

В интервью Главреду директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская рассказала, в каких видах дронов сейчас есть наибольшая потребность на фронте.

"Нельзя сказать, что потребность есть только в тех или иных дронах. Для различных задач нужны различные виды систем, начиная от наземных комплексов, которые позволяют минимизировать риск для человека (в частности, эвакуация с поля боя, разминирование проводятся именно такими системами) и заканчивая дип страйками для работы по глубоким тылам противника, чтобы разбивать их логистические центры, командные пункты, склады с боеприпасами. Потому что, соответственно, когда склады взрываются, снаряды потом не прилетают на головы наших людей. И, конечно, нужны дроны тактического уровня, которые работают как камикадзе, "мавики" для наблюдения и корректировки огня на глубине, условно, 5-10 км", - отметила Берлинская.

Мария Берлинская подчеркнула, что на фронте нужно все. Чем больше бойцы ВСУ применяют беспилотных или роботизированных систем, тем больше сохраняют жизни людей - эта логика очень проста и понятна.

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Напомним, что российские оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что речь идет о 42 тысячах российских военных на Купянском направлении.

Нехваткубоеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м. Украина может не выдержать давления армии РФ, несмотря на всю мотивацию своих защитников. Все из-за дефицита боеприпасов, считает издание Der Spiegel.

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