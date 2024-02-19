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Берлинская назвала, какие дроны необходимы украинским бойцам для победы на фронте

Юлия Закрепа
19 февраля 2024, 17:35обновлено 19 февраля, 18:08
Чем больше бойцы ВСУ применяют беспилотных или роботизированных систем, тем больше сохраняют жизни людей.
Берлинская назвала, какие дроны необходимы украинским бойцам для победы на фронте
Украине необходимы разные виды дронов на фронте / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, АрмияInform

В интервью Главреду директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская рассказала, в каких видах дронов сейчас есть наибольшая потребность на фронте.

"Нельзя сказать, что потребность есть только в тех или иных дронах. Для различных задач нужны различные виды систем, начиная от наземных комплексов, которые позволяют минимизировать риск для человека (в частности, эвакуация с поля боя, разминирование проводятся именно такими системами) и заканчивая дип страйками для работы по глубоким тылам противника, чтобы разбивать их логистические центры, командные пункты, склады с боеприпасами. Потому что, соответственно, когда склады взрываются, снаряды потом не прилетают на головы наших людей. И, конечно, нужны дроны тактического уровня, которые работают как камикадзе, "мавики" для наблюдения и корректировки огня на глубине, условно, 5-10 км", - отметила Берлинская.

Мария Берлинская подчеркнула, что на фронте нужно все. Чем больше бойцы ВСУ применяют беспилотных или роботизированных систем, тем больше сохраняют жизни людей - эта логика очень проста и понятна.

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Напомним, что российские оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что речь идет о 42 тысячах российских военных на Купянском направлении.

Нехваткубоеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м. Украина может не выдержать давления армии РФ, несмотря на всю мотивацию своих защитников. Все из-за дефицита боеприпасов, считает издание Der Spiegel.

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война в Украине ВСУ дроны Мария Берлинская
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