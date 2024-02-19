Враг стягивает резервы: боец ВСУ назвал вероятное направление нового удара РФ

ВСУ готовы встретить врага в полной боевой готовности, подчеркнул Евгений Иевлев.

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РФ может пойти на новый штурм / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев прокомментировал вероятность нового удара оккупантов РФ после захвата Авдеевки Донецкой области.

Он не исключил, что захватчики могут развернуть силы на Горловское направление, чтобы попытаться выровнять линию фронта. Как подчеркнул украинский защитник в эфире Эспрессо, враг уже подтягивает свои резервы.

"Мы по-прежнему ждем в максимальной боевой готовности, потому что враг может подтянуть и развернуть свою технику на нас. Наше подразделение, насколько может, дотягивается и отрабатывает дронами по технике и личному составу противника. Пока никакого движения захватчиков в нашу сторону нет, однако мы находимся в постоянной боевой готовности, потому что техника, которую подтянул враг, может развернуться и пойти на нас в любое время", — предупредил он.

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Иевлев также добавил, что ВСУ готовы встретить врага в полной боевой готовности, при этом для реализации своих целей врагу придется пройти определенное расстояние, где он положит свою технику и личный состав.

"Если вы посмотрите на карту, то будет логично, что враг после Авдеевки будет понемногу давить на нашем участке, потому что ему нужно выравнивать линию фронта", — резюмировал он.

Ранее майор ВСУ дал тревожный прогноз. Максим Жорин дал прогноз по поводу того, способны ли российские оккупанты на дальнейшее продвижение.

Напомним, в Раде назвали причину выхода ВСУ из Авдеевки. Для захвата Авдеевки враг использовал крупную ударную группировку, а также опирался на свое преимущество в воздухе.

Как сообщалось ранее, Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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