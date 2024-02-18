'Враг смог создать преимущество': в Раде назвали причину выхода ВСУ из Авдеевки

Для захвата Авдеевки враг использовал крупную ударную группировку, а также опирался на свое преимущество в воздухе.

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ВСУ упорно сражались за Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

После того, как противник начал оказывать сильное давление и использовать в Авдеевке больше подразделений, туда были выделены дополнительные боеприпасы и резервы ВСУ, рассказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

"Я не знаю, успели ли они туда доехать, но на следующий день, когда нам это сказали, было Генштабом заявлено о том, что выходят наши подразделения. Объективно – боеприпасы туда направлялись", — подчеркнул он в интервью Radio NV.

Народный депутат отметил, что для захвата Авдеевки враг использовал крупную ударную группировку, в состав которой входили наиболее подготовленные российские солдаты, а также опирался на свое преимущество в воздухе.

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"Думаю, что с начала полномасштабного вторжения авиационные удары наибольший эффект имели именно под Авдеевкой. Я не знаю, почему противник смог создать это преимущество, а сбивать мы их начали только в последний день. Возможно, потому что у нас не хватало каких-то средств, и они не были туда переброшены. Но 17 февраля были сбиты три самолета, являющихся носителями этих КАБов", — говорит собеседник.

По его мнению, не в последнюю очередь из-за массовых ударов КАБами по позициям украинских военных было принято решение о выводе гарнизона из Авдеевки.

"Мы должны что-то делать, потому что россияне поняли, что они успеха достигают, в частности из-за своего локальноого авиационного господства. Поэтому, я думаю, они будут его использовать и дальше. А этих авиационных бомб у них достаточно много. Поэтому сейчас вопрос не просто "закрыть небо", а и создать бесполетную зону хотя бы километров на 50-70 в сторону противника, потому что сейчас это их преимущество, к сожалению", — добавил Костенко.

Ситуация в Авдеевке

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пытаются продвинуться у Авдеевки. Все подразделения в районе Авдеевки, которые могли быть заблокированы, отведены на более выгодные позиции, сказал представитель ВСУ Дмитрий Лыховий.

Войска РФ захватили Авдеевку, поскольку использовали тактику авиаударов для продвижения своей пехоты, считают аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, подобные действия оккупанты могут применить и в дальнейшем на других участках фронта.

Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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