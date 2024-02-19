"Враг в окрестностях Работино уничтожается": в ВСУ отражают наступление РФ на юге

Российские оккупанты в ходе наступательных действий на Запорожском направлении применяют привычную для них тактику малых групп, сказал Александр Тарнавский.

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ВСУ уничтожают врага в окрестностях Работино – Тарнавский / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России 10 раз пытались атаковать позиции сил обороны Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области. ВСУ уничтожают врага. Об этом заявил командующий оперативной стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что ВСУ отражают атаки российских войск на Запорожском направлении. Враг атакует в районе Работино.

"Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий прекращаются, враг в окрестностях Роботино уничтожается", - подчеркнул Александр Тарнавский. видео дня

Наступление войск РФ на Запорожском направлении

Оккупанты России стремятся выйти на административные границы Запорожской области, считает боец Легиона Свобода Константин Денисов. В частности, противник формирует штурмовые подразделения, чтобы отодвинуть украинские войска с занимаемых позиций.

В течение двух суток оккупанты пытаются наступать на Запорожском направлении.

18 февраля войска РФ пошли в атаку в Запорожской области и нарвались на разгром от ВСУ. Враг применил около 30 единиц военной техники, но вынужден был вернуться на прежние позиции.

19 февраля бойцы ВСУ сорвали еще одно наступление РФ на Запорожском направлении. Силы обороны уничтожили военную технику и солдат российских оккупантов.

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