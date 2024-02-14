Польша перекрывает границу с Украиной: что случилось

Польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля. Они планируют заблокировать не только пограничные переходы между странами, но и доступ к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам. Решение о расширении блокады было объявлено представителями фермерского профсоюза "Солидарность".
"Солидарность" сообщает, что в рамках "30-дневного протеста" против украинской агропродукции, который начался 9 февраля, также будет введена полная блокада.
"Все акции протеста будут направлены на полную блокаду всех пограничных переходов Польши с Украиной и протесты в полевых условиях", - говорится в сообщении фермерского профсоюза Польши.видео дня
Кроме того, там назвали основную причину блокады украинской границы польскими фермерами.
"Проблема рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей промышленности нашей страны - это неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной", - заявляют фермеры.
Блокада границы поляками
Напомним, как ранее сообщал Главред, польские протестующие заблокировали уже 5 пунктов пропуска на границе Польши с Украиной.
9 февраля профсоюз польских фермеров "Солидарность" объявил о проведении всеобщей забастовки по всей стране. Эта акция начнется с блокирования всех пунктов пропуска на границе с Украиной, а также с перекрытия дорог и автомагистралей в некоторых регионах.
Украина активно занимается решением сложной ситуации, связанной с забастовкой польских перевозчиков и блокадой границы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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