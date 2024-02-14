Польша перекрывает границу с Украиной: что случилось

В профсоюзе польских фермеров "Солидарность" объясняют блокаду границы с Украиной неконтролируемым притоком товаров в Польшу.

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20 февраля польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе с Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля. Они планируют заблокировать не только пограничные переходы между странами, но и доступ к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам. Решение о расширении блокады было объявлено представителями фермерского профсоюза "Солидарность".

"Солидарность" сообщает, что в рамках "30-дневного протеста" против украинской агропродукции, который начался 9 февраля, также будет введена полная блокада.

"Все акции протеста будут направлены на полную блокаду всех пограничных переходов Польши с Украиной и протесты в полевых условиях", - говорится в сообщении фермерского профсоюза Польши. видео дня

Кроме того, там назвали основную причину блокады украинской границы польскими фермерами.

"Проблема рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей промышленности нашей страны - это неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной", - заявляют фермеры.

Блокада границы поляками

Напомним, как ранее сообщал Главред, польские протестующие заблокировали уже 5 пунктов пропуска на границе Польши с Украиной.

9 февраля профсоюз польских фермеров "Солидарность" объявил о проведении всеобщей забастовки по всей стране. Эта акция начнется с блокирования всех пунктов пропуска на границе с Украиной, а также с перекрытия дорог и автомагистралей в некоторых регионах.

Украина активно занимается решением сложной ситуации, связанной с забастовкой польских перевозчиков и блокадой границы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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