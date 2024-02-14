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"В Кремле удивились": политтехнолог назвал угрозу, которой испугался режим Путина

Андрей Ганчук
14 февраля 2024, 10:46
Каждый пятый житель страны-агрессора России против войны, и в Кремле это знают, рассказал российский политтехнолог и галерист Марат Гельман.
Путин, протесты
У Путина опасаются 20% антивоенно настроенных россиян - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Около 20% жителей России против войны, о чем знают в Кремле. Появление антивоенного кандидата показало, что такие люди могут быть опасны для российской власти. Об этом заявил политтехнолог, галерист Марат Гельман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что выдвижение Надеждина показало Кремлю, что в РФ есть часть населения, которая не поддерживает войну против Украины.

"В Кремле очень хорошо знают, что 20% населения придерживается антивоенных настроений. К сожалению, это меньше половины, но 20% населения в масштабах страны это очень много. Этого количества достаточно для проведения любой акции. На дебатах в Госдуме уже звучала эта цифра, когда говорили, что 20% населения России, дескать, нужно признать иностранными агентами, и тогда наступит счастье и единомыслие", - отметил Гельман.

По его словам, власть понимают, что антивоенная часть населения может быть опасна для кремлевского руководства России.

"Путин же делает ставку не на пропаганду и убеждение, а на страх и точечные аресты. В Кремле удивились даже не тому, что есть еще в России люди, которые против войны, а их способности, будучи даже в запуганном состоянии, выразить свою антивоенную позицию и, таким образом, пойти на риск, даже минимальный. И режим понимает, что эти люди будут его оппонентами в неожиданный момент и тогда, когда не будет угрозы жизни", - подчеркнул Марат Гельман.

Смотрите видео, в котором Гельман рассказал об антивоенных настроениях в России:

Выборы президента России

В марте в РФ должны пройти "выборы президента". Ожидается, что в очередной раз "победу одержит" Владимир Путин. Он возглавляет Россию с 2000 года с перерывом на президентский срок Дмитрия Медведева, который сидел в Кремле с 2008 по 2012 год.

Выборы президента России будут проводиться три дня – 15, 16 и 17 марта. Кремль в последние годы стал растягивать так называемое волеизъявление. При этом будет задействовано и электронное голосование.

Президентские "выборы" в России в этом году будут проходить фактически без минимальной иллюзорной конкуренции. Так называемым конкурентом Путина должен был стать согласованный с Кремлем Борис Надеждин. Однако его так и не допустили к выборам. Политтехнолог Марат Гельман считает, что недопуск Надеждина Кремлем к выборам связан с тем, что российские власти опасаются рисков.

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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новости России Марат Гельман Владимир Путин
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