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"Кремль рисковать не может": Гельман объяснил, почему Надеждина сняли с выборов

Алексей Тесля
9 февраля 2024, 05:50
Идея Кремля с Борисом Надеждиным не сработала, подчеркнул Марат Гельман.
Марат Гельман, Владимир Путин
Марат Гельман оценил новое выдвижение Владимира Путина / Facebook Гельман, скрин

Идея Кремля с допуском к избирательному процессу в РФ Бориса Надеждина была построена на привлечении "максимально нехаризматичного человека", заявил российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Чтобы под графой с его фамилией получилась минимальная цифра, а потом показывать всему миру, что, мол, все за Путина, а либералов никто не поддерживает. Замысел стар, как мир, но есть один нюанс", - отметил он в интервью Главреду.

Российский оппозиционер говорит, что идея с Надеждиным не сработала, потому что все понимают: никаких президентских выборов в России на самом деле нет.

"Никто не фокусируется на результате, никому не интересно, какие будут цифры 17 марта. Зато мир увидел немало граждан России, которые внесли свои данные в списки не поддерживающих войну, тем самым совершив маленький гражданский поступок. Даже нам, живущим за границей россиянам, стало легче объяснять европейским чиновникам, что есть значительная часть российского общества, которая против войны", - пояснил он.

Собеседник уверен о том, что в Кремле решили, что, поскольку в ПАСЕ уже сделали заявление, согласно которому российские президентские выборы не могут считаться легитимными, так как проводятся, в том числе, и на оккупированных территориях Украины, Надеждин свою функцию не выполняет.

"К тому же вдруг Надеждин в ходе избирательной кампании выступит с призывом, например, публично на площадях подарить женщинам цветы на 8 марта. И тогда на площади выйдет полстраны. Кремль так рисковать не может, поэтому к выборам Надеждина не допустят", - добавил Гельман.

Смотрите видео - интервью Марата Гельмана Главреду:

Ранее сообщалось о том, что "оппозиционный" кандидат в РФ зашкварился позорным заявлением. Борис Надеждин говорит о том, что война перешла в фазу, когда невозможна решительная победа ни одной из сторон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Явлинский был в списке подписантов письма против агрессии РФ в отношении Украины. Также в тексте говорится, что война не только не соответствует интересам России, но и несет угрозу ее существованию.

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новости России Марат Гельман Борис Надеждин
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