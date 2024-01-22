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"Крым вернуть невозможно": "оппозиционный" кандидат в РФ зашкварился заявлением

Алексей Тесля
22 января 2024, 14:59
Борис Надеждин говорит о том, что война перешла в фазу, когда невозможна решительная победа ни одной из сторон.
Надеждин
Борис Надеждин / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, nadezhdin2024.ru

Украина не сможет вернуть захваченный РФ Крым, заявил выдвинутый кандидатом в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин, который называет себя оппозиционным к существующему кремлевскому режиму.

"Россия во главе с Путиным думает, что можно победить военным путем. И Украина во главе с Зеленским тоже думает, что можно вернуть Крым военным путем и так далее… Это абсолютно невозможно – ни то, ни другое", - подчеркнул он в интервью журналистке Юлии Латыниной.

Он говорит, что "широко разрекламированное" контрнаступление Украины не принесло результата, а в результате погибло "чудовищное количество людей".

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Российский политик говорит о том, что война перешла в фазу, когда невозможна решительная победа ни одной из сторон.

По его словам, судьбу захваченных РФ территорий должны якобы решать люди, которые там жили ранее и живут сейчас.

Он также ответил на вопрос о том, какая судьба ждет оккупированный РФ Крым и кому он должен принадлежать.

"Крым – крымский. У людей спросите, которые в Крыму живут, и они вам скажут, чей Крым", - добавил Надеждин.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Ранее эксперт спрогнозировал, каких противников подберут Путину на выборах. Как говорит Игорь Эйдман, скорее всего, против Путина на выборах выпустят совсем уже старых кандидатов - вроде Зюганова или Явлинского.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Явлинский был в списке подписантов письма против агрессии РФ в отношении Украины. Также в тексте говорится, что война не только не соответствует интересам России, но и несет угрозу ее существованию.

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