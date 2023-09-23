Эксперт спрогнозировал, каких противников подберут Путину на выборах

Как говорит Эйдман, скорее всего, против Путина на выборах выпустят совсем уже старых кандидатов - вроде Зюганова или Явлинского.

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Эйдман считает, что Путину на выборах подберут совсем уже "мальчиков для битья" / коллаж Главред, фото Facebook и скриншот из видео

Есть вариант, при котором выборы в стране-агрессоре РФ не состоятся в формате переутверждения русского диктатора Путина. Об этом во время чата на Главреде рассказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Может быть, я излишне оптимистичен, но у меня есть надежда, что эти выборы не состоятся в том виде, в котором мы предполагаем – как очередное утверждение диктаторских полномочий Путина, т.е. формальное шоу под названием "Путин вновь диктатор" (он никуда не уходил, но возвращается). Надеюсь, такое шоу в будущем году не состоится. Если же все-таки это шоу состоится, то мы не знаем, кого там выдвинут против Путина. Точнее не против, а в спарринг-партнеры, в мальчики для битья, чтобы на его фоне Путин смотрелся лучше. Впрочем, это не имеет никакого значения", ‒ сказал он.

Как говорит Эйдман, скорее всего, против Путина на выборах выпустят совсем уже старых и замшелых кандидатов ‒ вроде "коммуниста" Зюганова или "либерала" Явлинского.

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"Ходят слухи, что выдвинут ещё более старых, гнилых и тухлых кандидатов, чем сам Путин, например, какого-нибудь Зюганова, который уже на ладан дышит. Может быть, Явлинскому позволят сыграть эту роль, потому что он тоже абсолютно отработанный пар и никакой угрозы для Путина не представляет. Никогда не позволят выдвинуться в кандидаты людям типа Навального, поэтому он и сидит в тюрьме. А все те, кто могут выдвинуться, никакой угрозы для Путина не представляют", ‒ подытожил он.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Отстранение Путина от власти в России

Предыдущий руководитель Минобороны Украины Алексей Резников ранее сделал заявление, согласно которому отстранение Путина от власти должно поспособствовать прекращению войны. Министр прогнозирует, что Россию уже через 5 лет ждет распад государства, сопровождающийся парадом суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтковский полагает, что в Кремле готовятся к прекращению правления Путина. По его мнению, Москва может объявить о болезни Путина и временном прекращении исполнения обязанностей. В таком случае власть может оказаться у Совбеза РФ.

Пионтовский также предполагает, что Путина может отстранить от власти Юрий Ковальчук – ближайший соратник. Возможно, план уже разработан. Вероятно, Ковальчук понял – война проиграна, и теперь будет пытаться удержать власть и собственность.

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