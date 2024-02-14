Конгрессвумен Спартц из Украины не читала и не поддержит закон о $60 млрд для Киева

Представительница республиканцев (украинского происхождения) Виктория Спартц заявила, что не поддержит законопроект о выделении $60 млрд помощи для Украины.

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Виктория Спартц закон о деньгах для Украины не читала, но осужает / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Конгресвумен от Республиканской партии Виктория Спартц (имеющая причем украинские корни) заявила, что не поддержит законопроект о выделении 60 млрд долларов США помощи для Украины. Но прямо в эфире телеканала CNN она признала, что даже не читала этот документ.

Спартц раскритиковала законопроект, назвав его " фондом для хищения денег". Она призвала США предоставлять больше оружия вместо денег, а также усилить меры подотчетности.

Далее ведущий эфира Джон Берман вспомнил слова бывшего президента Дональда Трампа о том, что он поощрял бы Россию напасть на страны-члены НАТО, которые внесли, по его мнению, недостаточно вкладов на оборону.

На вопрос ведущего, что произойдет, если русский диктатор Владимир Путин "сделает все, что захочет", Спартц ответила ‒ мол, он и сейчас так делает, поэтому "США должны быть с ним строже".

"Вы за или против того, чтобы Владимир Путин и Россия делали все, что заблагорассудится?", ‒ попытался надавить на нее Берман.

Но конгрессвумен ответила невнятно ‒ мол, нужно "предоставлять больше оружия непосредственно Украине вместо гуманитарной помощи".

Военная помощь Украине

8 февраля Сенат принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

11 февраля Сенат США проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно".

Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

"Вы должны решить, вы за Украину или за Путина. Мы никогда ни перед кем не преклоняемся, и тем более не перед Владимиром Путиным", — сказал глава Белого дома.

Отдельно нужно заметить тот факт, что Виктория Спартц, несмотря на то, что родилась, выросла и училась в Украине, уже далеко не в первый раз противостоит украинским интересам. В частности, она еще в октябре 2022 года, голосовала против законопроекта, связанного с выделением Украине около $12,3 млрд. Документ предусматривал в том числе, военную и экономическую помощь.

Позднее американское издание Newsweek публиковало статью о том, что Спартц столкнулась с неудачами в попытках организовать бизнес-проекты, связанные с Украиной.

Журналисты отметили, что она якобы пыталась лоббировать в Украине интереса американского военного подрядчика. И подчеркнули, что отношения Спартц и украинских властей ухудшились после того, как Киев отказался покупать продукцию подрядчика, интересы которого отстаивала конгрессвумен.

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