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Федоров об отключении Starlink на оккупированных: это будет катастрофически

Яна Ставская
19 февраля 2024, 20:56
Украина предложила SpaceX "израильскую модель".
Федоров об отключении Starlink на оккупированных: это будет катастрофически
Россияне пользуются Starlink на передовой / Коллаж Главреда, фото: instagram.com/elonmusk, ua.depositphotos.com, МО РФ

Между Украиной и компанией Илона Маска SpaceX продолжается коммуникация по решению ситуации вокруг доступности связи Starlink у оккупантов, рассказал в интервью Суспільному министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там выходили из такой ситуации. Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX и сейчас у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было", - сказал Федоров.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли SpaceX возможность отключить Starlink на временно оккупированной территории Украины, Федоров рассказал, что такая возможность есть, "но для нас это также будет катастрофически".

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"Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами. Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые по сути там появляются другим путем, не работали. И вот мы работаем со SpaceX", - подчеркнул министр.

При этом Федоров не верит в то, что существует связь между тем, что в армии РФ появились Starlink, и между тем, как Маск сейчас комментирует войну в Украине.

"Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, просто сейчас это попало в публичность, их стало немного больше. То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать, и зажило это какой-то отдельной жизнью. Технологически нужно исключить Starlink, которые они используют, и сделать так, чтобы наши продолжили работать", - добавил Федоров.

Старлинк у оккупантов

В волонтерских и военных кругах накануне распространилась информация о том, что оккупанты могли получить доступ к Starlink.

На карте Starlink Северодонецк, Новоайдар, Старобельск, Рубежное и другие населенные пункты Луганской области, оккупированные российскими захватчиками, обозначены в "списке ожидания". Так же обозначена подконтрольная Украине территория. Кроме того, сетью Илона Маска охвачена часть захваченного россиянами Юга, включая Бердянск, Мелитополь, Геническ, Новую Каховку и другие.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что страна-агрессор закупает терминалы Starlink в арабских странах.

Илон Маск информацию попытался опровергнуть, ответив, что "ни один Starlink России прямо или косвенно не продавался".

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война в Украине Илон Маск
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