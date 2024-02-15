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Польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве

Яна Ставская
15 февраля 2024, 18:16
Поляки также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной"
Польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве
Во Вроцлаве прошли протесты, в частности, против украинского зерна / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Тысячи польских фермеров собрались в четверг, 15 февраля, в центре Вроцлава выразить недовольство "Зеленым соглашением", импортом с/х из Украины и недостаточной поддержкой животноводства. Впрочем, демонстрация "вышла из-под контроля" и организаторы были вынуждены ее прекратить.

Как сообщает RMF24, беспорядки возникли в самом начале собрания. Некоторые митингующие зажгли файера, журналисты слышали звуки петард, другие фермеры разъезжали по городу на сельскохозяйственной технике, вызвав этим трудности с дорожным трафиком.

Протестующие, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами.

видео дня

Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.

Организаторы в комментарии СМИ признались, что акция "вышла из-под контроля", и после настойчивых призывов полиции отменили демонстрацию.

Беспорядки во Вроцлаве 15 февраля - смотрите видео:

Польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве

Блокирование поляками границы с Украиной

Накануне польский профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о проведении всеобщей забастовки по всей стране 9 февраля . Демонстранты угрожали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также высказались о перекрытии дорог и автомагистралей в некоторых воеводствах.

Сейчас поляки блокируют 5 пунктов пропуска на границе с Украиной. Со вчерашнего дня, 12 февраля, также началось частичное блокирование отдельных категорий транспортных средств в п/п "Зосин - Устилуг".

В воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. В Минагрополитики акцию осудили и ожидают скорейшего наказания виновных. Тогда как Варшава уже занята поисками провокаторов.

Это произошло после того, как правительство Польши подписало соглашение с профсоюзом фермеров для прекращения блокады ПП "Медика-Шегини" с Украиной.

Блокирование поляками границы продолжается с 6 ноября.

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новости Польши зерно блокировка границы поляками
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