'Популярных' решений нет: в Раде назвали стоимость проведения мобилизации

Гетманцев отметил, что для финансирования армии и проведения мобилизации правительство готовится к принятию "непопулярных" решений.

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В Раде назвали стоимость проведения мобилизации в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Для того, чтобы профинансировать проведение мобилизации в Украине в 2024 году, государство может пойти на непопулярные шаги. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа, заявила, что для мобилизации от 400 000 до 500 000 солдат может понадобиться сумма в размере 720 млрд грн.

Даниил Гетманцев заметил, что это лишь ориентировочная сумма, поскольку неизвестны все детали мобилизации, но она позволяет представить общий масштаб проблемы.

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"Сколько будет необходимо привлечь людей сразу (в первый месяц-два), сколько в течение определенного периода (до конца года или дальше), сколько всего и в какие сроки? Сколько из них будут получать зарплаты с "боевыми начислениями" в частях на передовой, а сколько будут мобилизованы в тыловые части или новые части, которые будут формироваться как резерв? Сухопутные войска состоят из разных видов, которые имеют разную стоимость и подготовки, и обеспечения, а следовательно и объемы финансирования", - сказал он.

Депутат признает, что найти необходимую сумму будет сложно. В то же время, он соглашается с тем, что для финансирования мобилизации нужно будет пересмотреть доходную часть бюджета Украины.

"Это огромные деньги. И где их взять - это большой вопрос. Мы будем находиться в дискуссии с Минфином, уже было несколько совещаний по этому поводу. Бесспорно, мы ждем финальные оценки и предложения Минфина и Кабмина. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета. Здесь надо понимать, что, с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но, с другой стороны, когда речь идет о финансировании армии, а значит об обеспечении самой главной ценности - безопасности жизни, - хороших и "популярных" решений у правительства не остается. Есть только сложные", - сказал Гетманцев.

Новые правила мобилизации в Украине

В Украине живо обсуждается концепция экономического бронирования, предусматривающая возможность предприятий обеспечивать финансирование своих работников в случае мобилизации в обмен на уплату определенной суммы налогов в бюджет. Наибольшие дискуссии ведутся по определению критериев для экономического бронирования. Об этом говорится в материале издания "Украинская правда".

"Сейчас есть определенная калькуляция того, сколько стоит обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного. Если брать среднюю сумму расходов на всех этапах, то это где-то 80 тысяч гривен на одного бойца в месяц. Поэтому в тылу 4-5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджету эти деньги. И работать с достоинством, чувствуя свой вклад в оборону, а не переживать каждый день, что завтра их или их работников заберут и все рухнет", - объясняет в комментарии "Украинской правде" заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма

Журналисты делают вывод, что по такой логике, для мобилизации дополнительно 500 тысяч человек нужно экономически бронировать до 2 миллионов человек.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, нардепы имеют 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы предлагать изменения и дополнения к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Мужчины с условными сроками наказания в дальнейшем подлежат мобилизации в Украине, заявил заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов высказал мнение, что в Украине необходимо мобилизовать как минимум еще 250 тысяч человек, поскольку без этого наша армия не сможет эффективно вести войну с Россией.

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