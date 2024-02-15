Командующего ЧФ сняли с должности после потопления ВСУ "Цезаря Куникова" – СМИ

Виктор Соколов занимал должность с 2022 года, а на его место поставили бывшего заместителя.

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Виктор Соколов лишился должности после потопления БДК Цезарь Куников / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

После потопления ВСУ большого десантного корабля РФ Цезарь Куников был снят с должности командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

Об этом пишет The Insider со ссылкой на сообщения, распространенные пропагандистскими Z-каналы и "военкорами" страны-агрессора.

Отмечается, что он занимал должность с 14 сентября 2022 года. Утверждается, что его обязанности будет исполнять его теперь уже бывший заместитель, начальник штаба ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук.

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Вероятно, это произошло после того, как в результате удара украинских безэкипажных катеров 14 февраля, по сведениям украинской военной разведки (ГУР), был потоплен большой десантный корабль Цезарь Куников.

Предшественник Соколова Игорь Осипов, по информации СМИ, был снят с должности сразу после гибели флагмана ЧФ, ракетного крейсера "Москва" в апреле 2022 года. О том, что его сменит Соколов, было объявлено официально только 10 августа того же года.

Тем не менее при новом командующем потери Черноморского флота продолжились. Как подсчитал The Insider, за время войны были проведены как минимум 27 успешных атак по кораблям ВМФ РФ и МЧС. Всего пострадали 25 кораблей и судов, потеряны безвозвратно 13 кораблей и судов. Некоторые получили серьезные повреждения, которые, вероятно, не позволят их вернуть в строй в ближайшей перспективе.

Удар по БДК Цезарь Куников

Ранее сообщалось, что РФ потеряла не только БДК, но и танки. Россияне отправили на место поражения своего корабля боевую авиацию.

Напомним, бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а потом пошел на дно.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ к Минобороны России.

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