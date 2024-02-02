Сколько будет стоить Украине мобилизация в 2024 году: в ВР назвали шокирующую сумму

В этом году планируется потратить 41% военного бюджета Украины на мобилизацию и перевооружение. Расходы на мобилизацию от 400 до 500 тысяч военнообязанных и модернизацию военной техники обойдутся государству в 700 млрд гривен. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в подкасте Центра экономической стратегии.
По ее словам, расходы на мобилизацию от 400 до 500 тысяч военнообязанных ориентировочно составят 322 млрд гривен. В сумму входят расходы на обучение, питание и денежное обеспечение.
Кроме этого, Министерство обороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета предусмотрело потребность в модернизации военной техники. Она потребует дополнительных расходов на сумму около 400 млрд гривен.
"То есть вместе речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год около 700 млрд грн. Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн - это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов 2024 года и 41% наших расходов на оборону", - подчеркнула Пидласа.
Пидласа отметила, увеличение собственных поступлений на 40% за короткий период является сложной задачей, поэтому "эти разговоры, где взять дополнительные деньги в бюджет, как раз и являются следствием этой потребности".
Законопроект о мобилизации
Как сообщал Главред, 30 января Кабинет министров передал в ВР новую версию законопроекта о мобилизации. Он предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменения в призывном возрасте, предоставление отпуска военнослужащим, уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и прочее.
Также в новом законопроекте предусмотрена возможность электронных повесток. Если закон будет принят, военнообязанным Украины предоставят 60 дней на внесение данных в электронный кабинет.
Кроме этого, законопроект о мобилизации требует включения нормы о ротации военных. Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич подчеркнул необходимость обсуждения этой темы и отметил, что вероятно народные депутаты предложат включить эту норму в законопроект во время рассмотрения между первым и вторым чтениями.
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