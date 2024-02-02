Сколько будет стоить Украине мобилизация в 2024 году: в ВР назвали шокирующую сумму

Увеличение собственных поступлений на 40% за короткий период является сложной задачей, поэтому необходимо найти источники дополнительных средств в бюджете.

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41% военного бюджета Украины должен пойти на мобилизацию и перевооружение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В этом году планируется потратить 41% военного бюджета Украины на мобилизацию и перевооружение. Расходы на мобилизацию от 400 до 500 тысяч военнообязанных и модернизацию военной техники обойдутся государству в 700 млрд гривен. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в подкасте Центра экономической стратегии.

По ее словам, расходы на мобилизацию от 400 до 500 тысяч военнообязанных ориентировочно составят 322 млрд гривен. В сумму входят расходы на обучение, питание и денежное обеспечение.

Кроме этого, Министерство обороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета предусмотрело потребность в модернизации военной техники. Она потребует дополнительных расходов на сумму около 400 млрд гривен.

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"То есть вместе речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год около 700 млрд грн. Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн - это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов 2024 года и 41% наших расходов на оборону", - подчеркнула Пидласа.

Пидласа отметила, увеличение собственных поступлений на 40% за короткий период является сложной задачей, поэтому "эти разговоры, где взять дополнительные деньги в бюджет, как раз и являются следствием этой потребности".

Законопроект о мобилизации

Как сообщал Главред, 30 января Кабинет министров передал в ВР новую версию законопроекта о мобилизации. Он предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменения в призывном возрасте, предоставление отпуска военнослужащим, уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и прочее.

Также в новом законопроекте предусмотрена возможность электронных повесток. Если закон будет принят, военнообязанным Украины предоставят 60 дней на внесение данных в электронный кабинет.

Кроме этого, законопроект о мобилизации требует включения нормы о ротации военных. Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич подчеркнул необходимость обсуждения этой темы и отметил, что вероятно народные депутаты предложат включить эту норму в законопроект во время рассмотрения между первым и вторым чтениями.

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