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10% столичного бюджета перечисляется в качестве помощи силам безопасности и обороны - Кличко

Олег Макаров
18 декабря 2023, 19:18
Кличко

В 2023 году Киев направил на поддержку защитников 7 миллиардов гривен, то есть 10% бюджета столицы. Это не считая привлеченной помощи благотворителей и партнеров. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в авторской статье Oboz.ua.

"При всех сложностях столица с начала полномасштабной войны постоянно увеличивала помощь Вооруженным Силам Украины. По разным программам и источникам столичного бюджета городская власть, Киевсовет нашел в этом году на помощь силам безопасности и обороны почти 7 миллиардов гривен. То есть 10 процентов сметы, больше всего среди городов Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что практически на каждом заседании Киевсовета из этих средств выделялась финансовая помощь по обращениям военных подразделений.

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"На прошлом заседании, 14 декабря, приняли изменения к бюджету этого года и выделили еще почти 600 миллионов на поддержку подразделений ВСУ. До этого в декабре передали защитникам 500 миллионов гривен. А из резервного фонда направили еще 300 миллионов гривен, которые пошли киевским военным частям. Ранее Киевсовет дополнительно выделил почти 1,5 миллиарда гривен на ВСУ, Нацгвардии Украины и финансирование городской целевой программы "Защитник Киева", – привел примеры Кличко.

Также, по его словам, как и в прошлом году, Киев продолжает выплачивать материальную помощь бойцам киевских ДФТГ, которые выполняют боевые распоряжения, на что предусмотрено 100 миллионов гривен. 4 млн грн столица передала на медицинское оборудование для военного госпиталя Минобороны, 100 млн грн – на возведение фортификационных сооружений.

Из бюджета Киева финансируются и социальные потребности защитников.

"Кроме почти 7 миллиардов средств, которые мы в этом году направили военным подразделениям, столица выплачивает материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям - 800 млн гривен в этом году. Более 500 млн. гривен выделили на приобретение квартир для защитников и их семей. Также напомню, что столица приняла решение и будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года. Такая выплата одноразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр также рассказал о дополнительных средствах от благотворителей и партнеров, которые привлекает городская власть для помощи военным.

"Киев привлек и передал защитникам 169 автомобилей, 2400 бронежилетов, 2000 аптечек, БПЛА, медоборудования, медикаменты, продукты питания, старлинки и другие средства связи. И продолжает это делать. На всех встречах с международными партнерами я обращаюсь и договариваюсь о помощи нашим защитникам. Так, скоро Киев должен получить и сразу передаст на фронт более 100 самых современных дронов, о которых я договорился с руководством немецкой компании Quantum-Systems", - сообщил Кличко.

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