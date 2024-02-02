Не хватает нормы: в Раде назвали ключевой недостаток мобилизационного законопроекта

Законопроект о мобилизации предлагает около 150 изменений в действующие законы.

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Чего не хватает в законопроекте о мобилизации / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Законопроект о мобилизации требует включения нормы о ротации украинских военных. Правительство должно определить конкретные сроки и условия ротации. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

"На законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, о ее сроке. Сейчас этой версии нет, хотя мы на комитете о ней много говорили", - сказал Завитневич.

Он подчеркнул, что комитет обсуждал эту тему. По его словам, народные депутаты вероятно предложат включение такой нормы в поправки к законопроекту между первым и вторым чтениями.

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Отрицательные и положительные предложения в законопроекте

Завитневич также выступил против предложения о мобилизации осужденных. Он отметил, что это может привести к проблемам, подобным "дедовщине" после Второй мировой войны.

В то же время политик отметил положительные аспекты законопроекта, в частности норма, исключающая лиц с инвалидностью из списка призывников во время мобилизации. Он поддержал положение об освобождении от службы военнослужащих, которые находились в плену, и подчеркнул важность дополнительного отпуска для них.

"Очень важна норма о 36 месяцах (возможность увольнения военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения - ред.), о которой говорили и военные. По срочникам также решено, что они будут уволены. А срочная служба будет заменена, о чем мы давно говорили, начальной базовой подготовкой. Военный бейсик - мы ее можем так называть. И эту подготовку должны пройти все граждане", - отметил политик.

По его словам, законопроект содержит около 150 изменений в действующие законы, включая вопросы бронирования госслужащих и других категорий.

Сроки рассмотрения законопроекта

Относительно сроков рассмотрения законопроекта в Верховной Раде председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич напомнил о существующем сроке в 14 дней. Это время предназначено для представления альтернативных законопроектов. Однако он допустил возможность сокращения этого срока с 14 до 7 дней, если Верховная Рада примет соответствующее решение.

"Если Верховная Рада проголосует за сокращение сроков подачи альтернативных до 7 дней, то можно и на следующий день голосовать в первом чтении. Все зависит от зала", - подытожил Завитневич.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января Кабинет Министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменения в призывном возрасте, предоставление отпуска военнослужащим, уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и прочее.

Также новый законопроект по мобилизации в Украине не устанавливает конкретное количество призывников для Вооруженных Сил, а ориентирован на создание нового механизма и совершенствование процедур набора в армию.

Кроме этого, новый законопроект о мобилизации в Украине быстро не будет принят из-за "противоречивых норм". Народный депутат Ярослав Железняк указал, что возможно сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов до 7 дней вместо 14, что потребует отдельного голосования. Если решение примут, законопроект могут рассмотреть на пленарном заседании 6-9 февраля.

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