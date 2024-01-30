Придется набрать много людей: в Раде раскрыли детали нового закона о мобилизации

В ближайшее время демобилизации военных не будет, предупредил Богдан Яременко.

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Богдан Яременко прокомментировал вопрос принятия нового закона о мобилизации / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Над новым проектом закона о мобилизации работают Кабмин и парламентский комитет, рассказал народный депутат и дипломат Богдан Яременко.

"Не скрою: я готов проголосовать за очень много вещей, которые не нравятся обществу. Я понимаю, что нужно дать ответ тем, кто воюет уже два года подряд, на вопрос о демобилизации", - заявил он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем нардеп говорит о том, что в ближайшее время демобилизации не будет, поэтому возникает вопрос, как тем, кто на фронте, дать отдохнуть.

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"Логичный ответ: нужен набор новых людей, чтобы мы могли если не перейти в решительное наступление, то хотя бы обеспечить ротацию и человеческие условия для службы тем, кто не вылезает из боев месяцами или годами. Для этого нам придется набрать еще определенное количество людей, достаточно большое. Я проголосую за закон, где будут соответствующие нормы", - уточнил он.

Вместе с тем собеседник указал, что в вопросе мобилизации "красной линией" являются, возможно, только люди с ограниченными физическими способностями.

"Проблема с мобилизацией есть, но это не та проблема, из-за которой мы можем проиграть войну. Определенные усилия придется над собой делать. Я думаю, что мы сделаем их и выйдем из этой ситуации", - добавил Яременко.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Мобилизация в Украине

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