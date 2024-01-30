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Придется набрать много людей: в Раде раскрыли детали нового закона о мобилизации

Алексей Тесля
30 января 2024, 02:10
В ближайшее время демобилизации военных не будет, предупредил Богдан Яременко.
Яременко
Богдан Яременко прокомментировал вопрос принятия нового закона о мобилизации / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Над новым проектом закона о мобилизации работают Кабмин и парламентский комитет, рассказал народный депутат и дипломат Богдан Яременко.

"Не скрою: я готов проголосовать за очень много вещей, которые не нравятся обществу. Я понимаю, что нужно дать ответ тем, кто воюет уже два года подряд, на вопрос о демобилизации", - заявил он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем нардеп говорит о том, что в ближайшее время демобилизации не будет, поэтому возникает вопрос, как тем, кто на фронте, дать отдохнуть.

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"Логичный ответ: нужен набор новых людей, чтобы мы могли если не перейти в решительное наступление, то хотя бы обеспечить ротацию и человеческие условия для службы тем, кто не вылезает из боев месяцами или годами. Для этого нам придется набрать еще определенное количество людей, достаточно большое. Я проголосую за закон, где будут соответствующие нормы", - уточнил он.

Вместе с тем собеседник указал, что в вопросе мобилизации "красной линией" являются, возможно, только люди с ограниченными физическими способностями.

"Проблема с мобилизацией есть, но это не та проблема, из-за которой мы можем проиграть войну. Определенные усилия придется над собой делать. Я думаю, что мы сделаем их и выйдем из этой ситуации", - добавил Яременко.

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Мобилизация в Украине

Ранее Михаил Федоров дал однозначный ответ насчет повесток через "Дію". Вице-премьер прокомментировал вероятность выдачи повесток через приложение "Дія".

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказал об электронных повестках. Главнокомандующий также упомянул и о "реестре должников" и объяснил детали.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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