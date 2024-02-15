Запад заговорил о передаче ВСУ оружия для "глубинных" ударов: оценка Минобороны

Среди рассмотренных вопросов на 19-м заседании "Рамштайн" - поставки самолетов, ПВО, ракет и артиллерии.

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Украина сможет глубже бить по врагу / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Партнеры Украины по Контактной группе по вопросам обороны ("Рамштайн") уже сами начали поднимать вопрос передачи ВСУ оружия дальнего радиуса поражения.

Как рассказал в эфире телемарафона представитель МО младший лейтенант Илларион Павлюк, если на предыдущих заседаниях о необходимости передачи такого оружия заявляла украинская сторона, то на "Рамштайне-19" об этом говорили уже сами партнеры.

"На этом "Рамштайн" партнеры сами говорили о необходимости предоставить Украине оружие глубинного поражения... У нас есть полное понимание, что это чрезвычайно важная часть борьбы и обескровливания нашего врага", - заявил Павлюк. видео дня

Он подчеркнул, что речь идет об ударах по врагу на временно оккупированных территориях.

"Наши партнеры хорошо понимают, что это нужно и какое именно вооружение нужно", - сказал Павлюк.

В МО не уточняют, о каком именно дальнобойном оружии шла речь.

Рамштайн-19 - результаты заседания

В рамках 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялся официальный запуск Коалиции дронов, к которой присоединилось уже 8 стран - Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды и Латвия.

На повестке дня также были артиллерийские системы и снаряды. В частности - их совместное производство.

Среди прочего, 20 стран официально присоединились к разминированию украинской территории.

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