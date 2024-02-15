Завтра Зеленский встретится с Шольцем и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля посетит Германию и Францию для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщает Офис президента, 17 февраля глава Украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.
Кроме того, у Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.
Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. По данным Bloomberg, президент, вероятно, посетит Париж и Берлин в рамках этой поездки.
Также сообщалось, что в феврале президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с визитом и объявить о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "нескольких сотен бомб".
Позже Макрон отменил поездку в Украину, которая была запланирована на 13-14 февраля. В заявлении французских властей говорилось, что выбранная дата поездки не была окончательной. Сроки визита изменились, чтобы уделить больше времени обеспечению безопасности Макрона.
Новые даты поездки Макрона в Украину пока неизвестны. По информации французских СМИ, одной из возможных дат может стать 24 февраля — вторая годовщина начала полномасштабной войны России против Украины.
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