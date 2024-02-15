"Приличное количество": Буданов заинтриговал заявлением о предоставлении Украине ракет для ПВО

Западные партнеры предоставят нашему государству "достаточно приличное количество" ракет для противовоздушной обороны, отметил глава ГУР.

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Буданов заинтриговал заявлением о предоставлении Украине ракет для ПВО/ коллаж: Главред, фото: скрин, Википедия

Запад непоколебимо продолжает поддерживать Украину в ее борьбе со страной-агрессором Россией. ВСУ получат от западных партнеров "достаточно приличное количество" ракет для противовоздушной обороны.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью ICTV по итогам встречи в формате Рамштайн в среду, 14 февраля.

Он отметил, что широкая коалиция поддержки нашего государства продолжается и в дальнейшем "во всех сферах". Но глава ГУР отдельно упомянул предоставление Украине дополнительных ракет.

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"Особенно могу отметить поддержку по предоставлению дополнительных ракет для нашей ПВО и противокорабельной обороны", - сказал Буданов.

Глава ГУР не назвал точное количество ракет и конкретные государства, которые их предоставят, ведь это "составляет тайну". Но при этом Буданов оценил это количество как "достаточно приличное".

Помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что Сенат окончательно поддержал законопроект о помощи Украине от США на $60 млрд. Далее законопроект отправляется в Палату представителей.

Президент США Джо Байден обратился к Палате представителей из-за Украины. Палата представителей не должна медлить с законопроектом, иначе, по словам Байдена, "последствия для национальной безопасности США будут значительными".

В NYT отмечали, что республиканец Джонсон не будет выносить помощь Украине на рассмотрение Конгресса. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон раскритиковал законопроект из-за исключения положений о безопасности американской границы.

В Politico сообщалось, что в Сенате США придумали, как обойти отказ Джонсона голосовать за помощь Украине. Демократы могут использовать ходатайство об увольнении (discharge petitions) Оно используется, когда председатель комитета отказывается включить документ в повестку дня. Таким образом инициаторы ходатайства "освобождают" комитет от рассмотрения законопроекта и могут обойти сопротивление председателя. Такое ходатайство требует одобрения абсолютного большинства (218 голосов).

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