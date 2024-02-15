ГУР атаковало нефтебазу под Курском, - СМИ

В ночь с 14 на 15 февраля в Курской области Российской Федерации была атакована нефтебаза. Согласно информации источников, это была операция Главного управления разведки, пишет РБК-Украина.
В источниках отмечают, что взрывы и пожар на нефтебазе в последствии - это успешное поражение цели, совершенное ГУР.
Взрыв произошел на нефтебазе "Полевая", резервуар которого 100 тонн.
По словам самих россиян, взрыв на базе повлек за собой мощный пожар, видео которого разлетелось в Сети. Также губернатор области Роман Старовойт заявил, что нефтебазу атаковали БпЛА, а пострадавших на ней нет.
Взрывы на нефтебазах России
Как сообщал Главред, в ночь на 25 января, в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявили об атаке беспилотника.
Также, в ночь на 19 января РФ атаковали беспилотники в нескольких областях. Под удар попал Тамбовский пороховой завод. Атака была организована украинскими военными, сообщил 24 каналу источник в спецслужбах нашего государства.
К тому же, нефтебазу в Ленинградской области поразил украинский дрон, который преодолел 1230 км, рассказал в Давосе министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он заверил, что Украина может производить "больше" таких дронов.
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