ГУР атаковало нефтебазу под Курском, - СМИ

Украинские силы провели спецоперацию в Курской области. Там с ночи полыхает нефтебаза.

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ГУР атаковало нефтебазу под Курском / коллаж: Главред, фото: скриншот, armyinform-com-ua

В ночь с 14 на 15 февраля в Курской области Российской Федерации была атакована нефтебаза. Согласно информации источников, это была операция Главного управления разведки, пишет РБК-Украина.

В источниках отмечают, что взрывы и пожар на нефтебазе в последствии - это успешное поражение цели, совершенное ГУР.

Взрыв произошел на нефтебазе "Полевая", резервуар которого 100 тонн.

видео дня

По словам самих россиян, взрыв на базе повлек за собой мощный пожар, видео которого разлетелось в Сети. Также губернатор области Роман Старовойт заявил, что нефтебазу атаковали БпЛА, а пострадавших на ней нет.

Взрыв на нефтебазе / скриншот

Взрывы на нефтебазах России

Как сообщал Главред, в ночь на 25 января, в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявили об атаке беспилотника.

Также, в ночь на 19 января РФ атаковали беспилотники в нескольких областях. Под удар попал Тамбовский пороховой завод. Атака была организована украинскими военными, сообщил 24 каналу источник в спецслужбах нашего государства.

К тому же, нефтебазу в Ленинградской области поразил украинский дрон, который преодолел 1230 км, рассказал в Давосе министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он заверил, что Украина может производить "больше" таких дронов.

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