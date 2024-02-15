Больше не будет "яиц по 17 грн": в Минобороны описали, как борются с коррупцией

В оборонном ведомстве рассказали, что начали реформу закупок, которая призвана снизить коррупционные риски.

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В Минобороны описали, как борются с коррупцией/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Минобороны Украины сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы ликвидировать риски проявлений коррупции при осуществлении закупок для Вооруженных сил Украины. Но одновременно с этим в ведомстве делают и другие шаги, чтобы не допускать коррупции. Так, в МОУ рассказали, что начали реформу закупок, которая призвана снизить коррупционные риски.

Новая система позволит ввести предельные рыночные цены. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве рассказали, что до мая 2023 года поставщики фактически самостоятельно могли установить цены, по которым воинские части получали от них продукты питания. Для этого они перед тендером устанавливали очень низкую стоимость на весь набор питания, в который входили все продукты. Поскольку стоимость такого набора была неконкурентно низкой, это позволяло выиграть тендер.

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Но после победы в тендере компания, которая теперь должна была поставлять продукты, вносила изменения в стоимость отдельных продуктов.

"(Вносились изменения в стоимость – ред.) именно в сторону увеличения цены на массовые группы товаров, такие как овощи, фрукты, молочные и мясные изделия и тому подобное. И снижали цены на неходовые товары. Такие, как клубника, голубика. Это позволяло оставлять суммарную цену продуктового набора неизменной. Именно по такой схеме появились печально известные "яйца по 17 грн", – объяснили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы избежать подобных злоупотреблений, Минобороны Украины ввело предельные цены на продукты. Выше таких установленных цен поставщики не смогут поднять цену на продукты для военных.

"Новая команда Минобороны начала кардинальную реформу закупок. Новая система предусматривает двухуровневый механизм – Минобороны устанавливает правила закупок и проверяет качество, а непосредственные закупки проводит новое агентство DOT – Государственный оператор тыла. Ранее эти функции сосредотачивались в министерстве, что могло приводить к конфликту интересов. Распределение обязанностей должно ликвидировать коррупционные риски", – отметили в Минобороны.

Война в Украине

Ранее эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ. Ситуация в Авдеевке несколько лучше, чем обычно о ней рассказывают отдельные источники, заявил Иван Киричевский.

Также ранее сообщалось, что в Авдеевке ситуация критическая, ВСУ противостоят семи бригадам оккупантов. Двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. При этом противник подтягивает всё новые и новые силы.

Напомним, командир Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке. Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что важно не количество оружия и техники, а то, как оно используется.

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