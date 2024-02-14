Разгром колонны под Авдеевкой: эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ

Ситуация в Авдеевке несколько лучше, чем обычно о ней рассказывают отдельные источники, заявил Иван Киричевский.

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Успешное уничтожение колонны россиян свидетельствует о резервах и лучшей боеспособности ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Успешное уничтожение российской колонны на Авдеевском направлении свидетельствует о наличии резервов у ВСУ для обороны Авдеевки. Эта операция показывает лучшую боеспособность украинских войск, нежели о ней часто говорят. Такое мнение высказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо".

"С боевой успешностью наших войск там гораздо лучше, чем обычно принято комментировать. Поскольку до этого мы могли встретить в западных источниках то, что в на Авдеевском направлении у нас очень большой дефицит боеприпасов и нечем удерживать линию обороны. Также и то, что наши бригады, которые туда перебрасывали для подкрепления, являются едва ли не последним резервом, который у нас есть", - отметил он.

Киричевский отметил, что ситуация в Авдеевке несколько лучше, чем обычно о ней рассказывают отдельные источники. По его словам, сама способность наших войск провести глубинную разведку для выявления переброски вражеских резервов и затем уничтожить их, выглядела бы маловероятной, однако защитникам удалось это сделать.

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"Соответственно, можем осторожно предполагать, что определенные резервы для обороны Авдеевки у нас есть. Конечно, это не те резервы, которые можно тратить бесконечно, но ситуация сейчас выглядит несколько лучше, чем о ней принято говорить", - добавил он.

Ситуация вблизи Авдеевки

Напомним, в ночь на 14 февраля в районе Авдеевки Силы обороны Украины уничтожили колонну российской бронетехники, которую оккупанты готовились использовать для усиления своей группировки в городе. По сообщению аналитиков проекта DeepState, колонна была уничтожена между Верхнеторецким и Каменкой.

Также представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий подчеркнул необходимость запасных путей снабжения украинского гарнизона в Авдеевке в случае перерезания основной логистической артерии оккупантами. Он отметил, что ситуация на линии соприкосновения является динамичной и может меняться каждый час, а также подчеркнул, что украинские войска делают все возможное, чтобы удержать позиции.

Кроме этого, глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что дорогу к Авдеевке россияне могут полностью простреливать. Российские войска пытаются прорвать линию обороны, но украинские защитники сдерживают их по всем направлениям.

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