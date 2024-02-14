В производстве Россией ракет и вертолетов появилось 'но': ответ Игната

У страны-агрессора еще достаточно сил для производства собственной авиации и ракет.

https://glavred.info/ukraine/u-virobnictvi-rosiyeyu-raket-i-gelikopteriv-z-yavilosya-ale-vidpovid-ignata-10541828.html Ссылка скопирована

Россия еще сможет продлевать ресурс своих самолетов, подчеркнул Игнат / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Россия продолжает самостоятельно производить средства поражения, которыми потом бьет по Украине. Однако без западной "помощи" в виде импорта компонентов ей этот процесс сохранить не удалось бы. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Россия имеет полный цикл производства, модернизации (ракет), но зависят от западных компонентов. Современная техника (самолеты, вертолеты, ракеты) требует современных комплектующих, для того, чтобы эффективно работать", - сказал он.

Игнат подчеркнул, что "те санкции, о которых мы постоянно вспоминаем, должны работать - россияне не должны получать те компоненты, от которых зависит это производство".

видео дня

"Конечно, у россиян есть возможность делать колеса, фюзеляжи, определенные компоненты ракет, и они это делают... Россия еще сможет продлевать ресурс своих самолетов - надеяться на то, что у них самолеты перестанут летать не стоит", - добавил представитель Воздушных сил.

РФ использовала "чудо-оружие" для атаки по Киеву

Ранее специалисты Defense Express сообщали, что во время ракетной атаки на Киев 7 февраля Россия, вероятнее всего, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон".

Для запуска "Циркона", вероятно, использовали адаптированный комплекс "Бастион" или "Объект-100", ведь носители этой ракеты, фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск", находятся далеко за дальностью ее пуска по Украине.

В частности, на обломках ракеты обнаружена лазерная маркировка 3М22. Среди обломков также найдены элементы, характерные именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфическую маркировку имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов.

Сейчас изучается состав металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.