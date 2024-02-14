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The Hill: Республиканцы усиливают давление на Джонсона из-за помощи Украине

Яна Ставская
14 февраля 2024, 19:16
В Республиканской партии считают, что спикер Палаты Джонсон перешел разрешенную черту и был резким.
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Республиканцы из Сената пригрозили республиканцам в Палате "политическими последствиями / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео Reuters/ Голос Америки, УНИАН

Республиканцы в Сенате усиливают давление на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который не желает выносить законопроект с деньгами для Украины на голосование, оправдываясь беспокойством "миграционного" вопроса, пишет The Hill.

Журналисты отмечают, что ранее Джонсон предпринял "необычный шаг", раскритиковав законопроект по Украине, Израилю и Тайваню за несколько минут до того, как сенаторы провели три решающих процедурных голосования по продвижению закона.

За двадцать минут до начала голосования Джонсон опубликовал заявление, в котором заявил, что сенаторам "следовало вернуться к рисуемой границе, чтобы включить в нее реальные положения по обеспечению безопасности границ, которые действительно помогли бы положить конец продолжающейся катастрофе".

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Это был редкий пример того, как главный лидер республиканцев в Палате представителей вмешивался в действия лидера республиканцев в попытках Сената принять законопроект, отмечает издание. Некоторые сенаторы-республиканцы считали, что это перешло черту.

К примеру, сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что республиканцы Палаты представителей "столкнутся с политическими последствиями", если они не смогут принять меры по законопроекту Сената и позволят президенту России Владимиру Путину переломить ход войны.

Он повторил предостережение лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что будущие историки будут судить законодателей, если они позволят пакету финансирования томиться так долго, что Украина заплатит высокую цену.

Сенат окончательно поддержал законопроект с помощью для Украины

13 февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, в котором заложено, в частности, 60 млрд долларов для помощи Украине.

Однако это еще не окончательное решение США, что подчеркнул, в свою очередь, президент Владимир Зеленский. Теперь проект передадут в Палату представителей. И именно тогда может ожидать самая неприятная новость - нежелание спикера Палаты Майкла Джорджа выдвигать документ на голосование.

Правда, он уже высказал свое мнение по этому поводу. Джонсон раскритиковал этот законопроект за исключение положений о безопасности американской границы

В таком случае демократы могут использовать "discharge petition", то есть "запрос о снятии с рассмотрения". Однако для этого нужно собрать подписи большинства Палаты, на что может потребоваться много времени.

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