"Заморозка" войны: у Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля

Никаких компромиссов с Москвой не будет, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк оценил вероятность "заморозки" войны / Коллаж: Главред, Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Facebook М.Подоляка

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал требование Кремля к руководству США о "заморозке" войны в Украине.

Как подчеркнул он в эфире телеканала FreeДОМ, это предложение РФ является "безумием".

Представитель ОП напомнил, что никаких компромиссов с Москвой не будет, а о "заморозке" не может идти речь.

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"Они могут обращаться куда угодно. Россия предлагает исключительно "капитулярские" условия для Украины. ... Нет никаких предложений о переговорном процессе. И замораживание конфликта - это опять же проигрыш Украины", - напомнил он.

Собеседник указал, что РФ стремится захватить территории Украины, отказать нашей стране в субъектности и избежать ответственности за военные преступления. Он предупредил, что Россия, заморозив конфликт, получит возможность вести себя на внешних рынках гораздо наглее. Кроме того, это может стать для РФ просто оперативной паузой.

"За это время Россия продолжит милитаризацию своей экономики, продолжит накопление ресурсов, продолжит апгрейдить свои военные инструменты. ... То есть, в принципе, Россия просто хочет получить какую-то паузу на несколько месяцев для того, чтобы улучшить качество своей экспансии", - добавил Подоляк.

Ранее Дмитрий Кулеба раскрыл диалог Киева с Западом. Глава Кремля Владимир Путин сам не хочет ни заморозки, ни мира с Украиной – 200 раундов переговоров за 8 лет привели к большой войне, сказал Дмитрий Кулеба.

Перспективы переговоров с Путиным оценили и у Байдена. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Как утверждает американский чиновник, Путин не демонстрирует желания вести реальный диалог с Украиной.

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