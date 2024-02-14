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Колонна сгорела дотла: ВСУ устроили огненный "сюрприз" оккупантам под Авдеевкой

Юрий Берендий
14 февраля 2024, 12:44
По данным аналитиков, колонну российской техники уничтожили между Верхнеторецким и Каменкой.
Колонна сгорела дотла: ВСУ устроили огненный 'сюрприз' оккупантам под Авдеевкой
Детали разгрома оккупантов под Авдеевкой / Коллаж Главред, фото: deepstate

В ночь на 14 февраля, Силы обороны Украины уничтожили колонну российской бронетехники и районе Авдеевки. Оккупанты планировали усилить свою группировку в Авдеевке, однако добраться до города они так и не смогли. Об этом сообщили аналитики OSINT проекта DeepState.

"Ночью Силы Обороны сожгли колонну врага возле Авдеевки. Россияне готовились перебросить технику в Авдеевку, но между Верхнеторецким и Каменкой были уничтожены", - говорится в сообщении.

В DeepState отметил, что разгром является результатом совместной работы всех бригад и батальонов, действующих в районе Авдеевки.

видео дня

Аналитики также опубликовали несколько кадров из боя и указали на карте точное место происшествия.

Колонна сгорела дотла: ВСУ устроили огненный 'сюрприз' оккупантам под Авдеевкой
Фото: deepstate
Колонна сгорела дотла: ВСУ устроили огненный 'сюрприз' оккупантам под Авдеевкой
Фото: deepstate

Наступление россиян на Авдеевку

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что в город проникают многочисленные диверсионно-разведывательные группы, которые ликвидируют и нейтрализуют украинские военные.

Если российские войска агрессора выйдут к артерии снабжения в Авдеевке, проходящей к западу от коксохимического завода, это усложнит обеспечение и усиление бойцов ВСУ, и может возникнуть угроза окружения. Такую позицию высказал представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

Командир 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин утверждает, что российские захватчики не смогут окружить или захватить Авдеевку, пока украинские военные имеют достаточные силы и средства для удержания обороны.

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война в Украине Авдеевка
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