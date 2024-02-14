Россияне взяли под огневой контроль единственную дорогу к Авдеевке - ОВА

Дорогу, которая ведет к Авдеевке, россияне могут полностью простреливать. Сейчас в городе остается около тысячи человек, однако эвакуацию проводить чрезвычайно опасно. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.
"Та дорога, которая вела в город, она простреливается врагом полностью. Сейчас в городе находятся 926 человек. Люди выезжают самостоятельно - по 3-4 человека каждый день", - отметил Филашкин.
По его словам, ситуация в Авдеевке очень сложная, но в городе есть резервы гуманитарной помощи, воды и медикаментов.
"Враг пытается прорвать линию обороны и захватить город в кратчайшие сроки. Наши защитники сдерживают врага по всем направлениям", - добавил глава ОВА.
Ситуация в Авдеевке
Как сообщал Главред, военный эксперт Александр Коваленко отрицает окружение Авдеевки оккупантами. Перерезание логистической артерии ВСУ не означает оперативного или тактического окружения. Он отметил, что в Авдеевке, кроме главной дороги, есть три полевые, которые делают окружение невозможным.
Также в ночь на 14 февраля в районе Авдеевки ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов. Россияне планировали перебросить технику в Авдеевку, но между Верхнеторецким и Каменкой их уничтожили.
Кроме этого, ситуация на линии соприкосновения возле Авдеевки является динамичной и постоянно меняется. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий отметил, если основная логистическая артерия в Авдеевку будет перерезана оккупантами, то украинское командование имеет запасные пути снабжения.
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