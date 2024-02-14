"Это не сработает": военный о том, что не так с указом Зеленского о Силах БПЛА

Решение президента о создании Сил беспилотных систем уже устарело, считает Юрий Касьянов.

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Юрий Касьянов оценил применение дронов на фронте / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, УНИАН

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, блогер Юрий Касьянов прокомментировал недавний указ президента Владимира Зеленского о создании Сил беспилотных систем.

"Проблемы возникнут сразу, потому что это не будет работать. Прежде всего, многие совершают ошибку и неверно читают написанное и сказанное президентом. Силы беспилотных систем – это не отдельный род войск, в отличие от авиации, военно-морского флота, танковых, десантно-штурмовых войск. Здесь же предлагается создать отдельные силы войск, и это не одно и то же", - подчеркнул он в интервью Главреду.

В качестве примера он привел медицинские силы: медики есть в каждом подразделении, но у них нет отдельного подразделения, состоящего только из медиков (за исключением госпиталя).

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"Дело в том, что это решение президента устарело. Кроме того, что будут сделаны какие-то новые бюрократические дополнительные институции – например, создадут командования, а полковники получат свои очередные должности (и я боюсь, что опять это будут не специалисты в дронах, а кого назначат), ничего хорошего из этого не выйдет", - говорит военный.

По его мнению, этот процесс необходимо было начинать 5-10 лет назад, когда дронов еще было мало, они действительно применялись только профессионалами, которых тоже было немного.

"Сейчас дроны есть почти в каждом отделении, и даже порой у каждого бойца – они стали таким же оружием, как автомат или патроны. Ведь нет же никакого отдельного рода войск для автомата или пистолета?", - заметил собеседник.

Он также уверен, что прямо сейчас происходит революция дронов в военном деле, а после окончания российско-украинской войны подходы к применению дронов изменятся, поэтому Украине уже сейчас необходимо изменить государственный подход в этом вопросе.

"Нам нужны министерство или комитет по дронам, которые бы управляли всем, начиная от проектирования, заказа, производства и заканчивая применением дронов. Сейчас мы находимся только на первом этапе, и уже через полгода будут такие дроны, которые не будут управляться людьми, а будут сами находить вражеских солдат или танки и уничтожать их", - добавил Касьянов.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Сил беспилотных систем в ВСУ

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ. Обеспечением реализации этого поручения должны будут заняться Кабмин и Генштаб.

Позднее в Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем. Замглавы Минобороны Александр Павлюк сказал, что максимально создаются возможности для увеличена объемов производства дронов и направления их в войска.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день. По его словам, растет количество их использования с обеих сторон.

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