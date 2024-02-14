Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"

Украинская армия на данный момент насыщена дронами, как ни одна другая армия в мире, говорит эксперт.

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Россия обгоняет Украину в системности производства дронов, Украине нужно менять подходы - Юрий Касьянов / Главред

Дроны на украинском фронте, особенно с начала полномасштабного вторжения России, уже стали обыденностью - они заменяют украинским бойцам снаряды, ракеты и давно стали "глазами" в тылу противника. Поэтому на днях президент Украины Владимир Зеленский поручил создать отдельный род сил беспилотных систем в структуре ВСУ.

В интервью Главреду военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов рассказал, что Украине следует изменить в подходе к производству беспилотников, почему Россия может обогнать Украину в разработке дронов и по какой причине украинские БПЛА редко долетают до Москвы.

Хотела бы начать с недавнего указа президента о создании Сил беспилотных систем. С каких процессов, по-вашему, стоит начать – с чем могут возникнуть проблемы при создании?

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Проблемы возникнут сразу, потому что это не будет работать. Прежде всего, многие совершают ошибку и неверно читают написанное и сказанное президентом. Силы беспилотных систем – это не отдельный род войск, в отличие от авиации, военно-морского флота, танковых, десантно-штурмовых войск. Здесь же предлагается создать отдельные силы войск, и это не одно и то же. Допустим, у нас есть медицинские силы. Медики есть в каждом подразделении, у них нет отдельного подразделения, состоящего из медиков (за исключением госпиталя).

Дело в том, что это решение президента устарело. Кроме того, что будут сделаны какие-то новые бюрократические дополнительные институции – например, создадут командования, а полковники получат свои очередные должности (и я боюсь, что опять это будут не специалисты в дронах, а кого назначат), ничего хорошего из этого не выйдет. Это можно было делать лет 5-10 назад, когда дронов еще было мало, они действительно применялись только профессионалами, которых тоже было немного. Сейчас дроны есть почти в каждом отделении, и даже порой у каждого бойца – они стали таким же оружием, как автомат или патроны. Ведь нет же никакого отдельного рода войск для автомата или пистолета?!

Сейчас просто на наших с вами глазах происходит революция дронов в военном деле. И она требует изменений от всех, от президента и до последнего бойца. То есть и генералы, которые планируют боевые действия, и солдаты, и мирные жители должны смотреть на войну иначе.

Украинская армия на данный момент насыщена дронами, как ни одна другая армия в мире. И ни одна страна в мире не имеет такого громадного опыта применения дронов, как Украина. На втором месте – армия врага, Российской Федерации.

Нам негде взять дроны, поэтому мы сами их производим, потому что до сих пор в мире никто не делал и не применял столько дронов на войне. После нашей войны, вся война изменится, поэтому нам надо не силы делать, а полностью изменить государственный подход в области дронов. Нам нужны министерство или комитет по дронам, которые бы управляли всем, начиная от проектирования, заказа, производства и заканчивая применением дронов. Сейчас мы находимся только на первом этапе, и уже через полгода будут такие дроны, которые не будут управляться людьми, а будут сами находить вражеских солдат или танки и уничтожать их.

Уже сейчас дроны заменили собой авиацию, танки, военно-морской флот, артиллерию, и эта революция только начинается. Смотрели фильм "Терминатор"? Скоро будет точно так же. Дроны будут все умнее. Сейчас БПЛА в основном дистанционно управляют операторы. Но со временем все дальнобойные дроны будут автономными роботами, которые долетают в Москву, Санкт-Петербурга или дальше. Операторы не могут управлять беспилотниками на таком расстоянии – это невозможно.

Скоро появятся дроны без участия оператора, и дойдет до того, что какое-то подразделение просто откроет багажник своей машины, и оттуда вылетит сразу 20-30 дронов, которые полетят в сторону противника, сами найдут цели (бронетехнику, пушки, солдат противника) и будут их преследовать и уничтожать. Это будет очень скоро – такие БПЛА появятся уже в этом году.

С чем на данный момент возникает наибольшая проблема, если мы говорим о производстве дронов?

Корень тех проблем, которые существуют, один и тот же – этим важнейшим сейчас направлением управляют абсолютно непрофессиональные люди, которые не разбираются в дронах. Причем управляют все кому не лень, потому что у нас нет единого государственного органа, которые бы занимался этой проблематикой. У нас есть множество всяких министерств, ведомств, комитетов, которые занимаются куда менее важными делами. Скажем, министерство по делам молодежи и спорта, у которого сейчас нет много работы, потому что, например, чемпионаты по футболу не проводятся в Украине, у отрасли мало денег, но министерство есть. А министерства, которое бы занималось дронами, у нас нет.

Беспилотники закупают все подряд: Минобороны, Нацгвардия, СБУ, ГУР, Служба внешней разведки, Госпогранслужба. И повсюду там сидят важные чиновники, которые дронов даже в глаза никогда не видели (разве что на выставке), никогда их не разрабатывали и не применяли. И все эти люди формируют государственную политику.

То есть главная проблема в том, что всем заведуют совершенно непрофессиональные люди, и уже отсюда следуют и другие проблемы.

Если сравнивать период начала полномасштабного вторжения в 2022 году и нынешнюю ситуацию, есть ли какие-то сдвиги в пользу улучшения ситуации?

Конечно, есть. Даже самая плохая система вынуждена в интересах самосохранения что-то делать. И поэтому у нас за счет частной инициативы энтузиастов, волонтеров сделано больше всего дронов, которые применяются на войне. Кроме того, государство кое-что закупает, есть различные инициативы вроде инициативы Михаила Федорова с армией дронов, которые закрывают определенные дыры, когда не справляется Минобороны. Но этого абсолютно недостаточно – это все равно что при большом пожаре вместо того, чтобы вызвать профессиональных пожарных и тушить его с пожарной машиной, все бегают с ковшами и ведрами, пытаются потушить пожар, а он только разгорается. Так и здесь – что-то делают, но этого совершенно недостаточно для победы в этой войне.

В чем, по-вашему, наиболее слабое место в создании дронов? С чего стоит начать, чтобы менять ситуацию к лучшему?

Начать следует с разрешения президента на создание единого государственного органа, который формирует и осуществляет государственную политику в области дронов. То есть командует всеми – ставит задачи разработчикам, дает деньги, помогает строить производства, создает новые компании, заказывает новые дроны и, в том числе, принимает участие в создании боевых подразделений, анализирует опыт и прочее. И во главе этого органа поставить профессионалов – людей, которые на самом деле разрабатывают, производят и применяют БПЛА.

Какие на данный момент наиболее востребованные дроны на фронте?

Фронт у нас разный. На "нуле", то есть на линии соприкосновения, самые востребованные, конечно же, FPV – ударные дроны, которые снабжены боевым снарядом, либо так называемые дроны со скидами, которые сбрасывают маленькие и большие бомбы на голову неприятеля. По-прежнему востребованы как дроны-разведчики вроде "мавика", так и дроны-самолеты большой дальности, на 10, 20, 50 км, которые используют для того, чтобы понимать и знать, что творится у противника в тылу. И когда президент говорил о миллионе дронов, он имел в виду именно FPV-дроны, которые у нас не делают, но собираются из китайских комплектов отверточной сборки и немного пайки.

Если говорить о других дронах, то, конечно же, вы видите, как нас постоянно атакуют "Шахедами", а наши дроны очень редко долетают до Москвы или Санкт-Петербурга. Понятно, что таких беспилотников большой дальности у нас должно быть больше, потому что они нам заменяют крылатые ракеты и позволяют уничтожать, к примеру, бомбардировщики противника на аэродромах, склады с ракетами, наносить удары по нефтехранилищам и местам базирования российских войск и средств ПВО. Морские дроны делают колоссальные вещи, уничтожая военно-морской флот России в Черном море и тем самым защищая наши торговые пути, чтобы Украина могла зарабатывать деньги на экспорте зерна.

Сейчас активно развивается направление наземных дронов – небольших устройств для установки мин на пути следования противника, эвакуации раненых, доставки боеприпасов там, где машины не проедут. То есть все направления востребованы, и все они должны развиваться.

Раз уж вы заговорили о дронах большой дальности, хотела бы уточнить. Вы сказали, что они очень редко долетают вглубь территории РФ. В чем, по-вашему, причина – в российской РЭБ?

Конечно, нет. Постоянно повторяю, что могущество РЭБ, будь то российского или украинского, сильно преувеличена. Потому что дроны, которые летают на большой дальности, в первую очередь имеют хорошую автономную инерциальную систему навигации, которая не зависит от спутниковых координат.

Средства РЭБ могут снизить точность прилета, но не влияют на то, летят ли они и в каких количествах. На количество дронов, долетающих до цели, влияет в первую очередь то, сколько их заказывают и производят.

К сожалению, у нас повелось так, что на этой теме зарабатывают большие деньги жирные политические тузы, которые связаны с бизнесом дронов. И они поставили сумасшедшие цены на дроны большой дальности в 100-150 тысяч долларов за штуку, красная цена которого – 30-40 тысяч. Понятно, что у государства нет возможности купить много таких дронов – этому в первую очередь мешают коррупция, человеческая глупость и жадность.

Насколько FPV-дроны дорогостоящие в производстве и реально ли их производить в промышленных масштабах собственными силами?

Украина не производит дроны вообще – по большому счету, мы их только собираем, потому что комплектующие Украина самостоятельно тоже не производит. Мы можем разработать дрон из комплектующих и собрать его здесь. Себестоимость FPV-дронов сейчас колеблется в среднем от 400 до 600 долларов. И это нормальная цена на рынке для дронов с дневной оптикой, тогда как если поставить ночную оптику, цена вырастет сразу на несколько тысяч долларов. Дорого ли это? Для сравнения, цена артиллерийского снаряда – от 4 до 6 тысяч евро. Эти снаряды нужны тысячами, а дроны заменяют снаряды и попадают по вражескому танку. Противотанковая мина стоит 200-1000 долларов, их тоже надо много, и они не настолько точны, как дроны. Поэтому когда говорят "сколько стоит дрон", то надо сравнивать с теми средствами поражения, которые заменяет дрон. Да и сам по себе снаряд не стреляет – для того, чтобы выстрелить, нужно орудие, которое стоит сотни тысяч долларов, или танк, который стоит миллионы долларов и также может быть уничтожен противником. Поэтому все познается в сравнении.

Война, к сожалению, чрезвычайно дорогостоящее мероприятие. Ее выигрывает не только на поле боя, а в большей степени экономикой тот, у кого больше ресурсов, кто смог привлечь коалицию союзников, чтобы превозмочь противника.

На сегодняшний день наш противник в четыре раза больше нас по населению и в десять раз сильнее нас экономически, поэтому понятно, что в одиночку мы его победить не сможем. Тем более, если будем ориентироваться на "они снаряд – мы снаряд". У нас снаряды уже почти закончились, поэтому дроны позволяют нам иметь преимущество на поле боя. И это преимущество сегодня очень маленькое, но его надо сохранить и развить.

А откуда Украина чаще всего получает комплектующие для дронов?

Конечно, в первую очередь из Китая, а также Тайваня, Южной Кореи, Японии, США и Европы. Самые дешевые и наиболее доступные комплектующие в Китае – так уже исторически сложилось.

Люди, которых связывают с производством дронов и обучением пилотов говорят, что были моменты, когда китайские компании не продавали комплектующие украинским компаниям, но при этом продавали их России…

Да, такие ситуации присутствуют. Сейчас почти нет украинских компаний, которые покупают комплектующие напрямую в Китае – обычно их покупают через европейские и южноамериканские фирмы.

А если сложится ситуация, когда Китай откажется продавать комплектующие для дронов европейским компаниям, есть ли у нас альтернатива в таком случае? Ведь тогда, насколько я понимаю, дроны для Украины могут стать дороже.

Да, дроны станут дороже и их будет меньше, потому что другие производители не производят комплектующих в таких объемах. Комплектующие американского производства значительно дороже, чем китайские.

Если Китай так поступит, это фактически будет означать объявление нам войны на стороне России. Пока что Китай, с одной стороны, поддерживает Россию тем, что порой открыто не продает комплектующие украинским компаниям, но их можно купить, например, через польскую компанию. Но если и этот канал будет перекрыт, это будет означать фактическое объявление войны.

Как много времени требуется на подготовку пилотов и инженеров, и насколько дорого подготовить одного инженера и одного пилота?

Нельзя подготовить инженера и пилота на кухне. Пилота из молодежи можно подготовить буквально за 2-3 недели, потому что молодежь более способная к обучению. Особенно те, кто летали на симуляторах, любят всякие стрелялки и так далее. А вот нормальный инженер готовится годами – нельзя подготовить инженера, который бы разбирался в дронах за месяц. За это время можно подготовить так называемых эксплуатантов, то есть людей, которые умеют обслуживать дрон так же, как, к примеру, автомобиль. Инженеры готовятся годами, имеют богатую практику, проектируют, разрабатывают, строят дроны, и очень дорого стоят на рынке – их зарплаты в гражданском секторе составляют тысячи и десятки тысяч долларов, а в военном мобилизованные получают 25 тысяч гривен.

Насколько Россия преуспела в плане производства дронов – обгоняет ли она нас в этом плане? Какими вы видите перспективы войны, если РФ будет наращивать производство?

Россия как тоталитарная страна с элементами рыночной экономики, безусловно, быстрее перевела экономику на военные рельсы. Как говорят россияне, они долго запрягают, но быстро едут. Когда Украина прошлой весной начала активно работать с дронами, у россиян их еще не было, но теперь они уже построили или перепрофилировали заводы, наняли людей и открыли курсы обучения для сборщиков дронов, операторов, программистов. В плане системной работы они нас обходят – у них или строятся, или уже построены гигантские заводы площадью 20 тысяч квадратных метров в основном где-то в Татарстане, который производят "Ланцеты", "Шахеды". РФ рассчитывают производить десятки тысяч дронов большой дальности в год (а, может, и сотни тысяч), а также на больших заводах начинают строить FPV-дроны. С большим участием государства, которое продолжает оптом закупать комплектующие из того же Китая, или дает для этого кредиты. У нас все это происходит не системно, и здесь мы возвращаемся к главному вопросу – отсутствию государственной политики. У нас, почему-то, считается, что могучая рука слепого рынка все исправит. Но это так не работает, ведь чтобы завтра производить условный миллион дронов, производителю нужно построить завод. А он не знает, где взять на него деньги, ведь кредитов не дают ни государство, ни банки, где купить комплектующие. Никто не развивает рынок, не стимулирует создание новых дронов и новых производств. И это надо в корне менять.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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