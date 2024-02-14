Угроза большого штурма: РФ нацелилась на крупный город на востоке – эксперт

Вероятность штурма Купянска Харьковской области оккупантами РФ прокомментировал Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Он не исключает, что локальная победа на другом участке фронта может позволить врагу сместить акцент на районный центр в Харьковской области. Такое мнение он высказал в комментарии изданию РБК-Украина.
Эксперт не исключает, что на такой шаг РФ может пойти в случае, если она сможет достигнуть успеха на Авдеевском направлении.
"Например, если в районе Авдеевки им удастся достичь какого-то ситуативного успеха, то они действительно могут перейти на такой уровень уже возле Купянска", - считает Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Ситуация на Купянском направлении
Ранее сообщалось о том, что РФ приостановила штурмы под Купянском. Российские оккупанты снизили темпы наступательных действий в Купянском районе и, похоже, будут перестраиваться, сказал глава РВА Андрей Канашевич.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский в начале февраля сказал, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Враг усиливал там свою группировку.
РФ стягивает технику под Купянск, сообщил 5 февраля глава Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант ВСУ Андрей Коваленко. Он призвал Запад осознать, насколько серьезной является ситуация на фронте.
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