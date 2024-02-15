Ад в Авдеевке: ситуация критическая, ВСУ противостоят семи бригадам оккупантов

Двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. При этом противник подтягивает все новые и новые силы.

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Украинские военные демонстрируют беспрецедентный героизм в Авдеевке / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/ab3army

Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, которую уже не один месяц пытаются захватить российские оккупанты. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая, сообщает пресс-служба Третьей штурмовой.

Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на этом отрезке составляют ориентировочно семь бригад.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", — заявил командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий. видео дня

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике сообщат впоследствии после подтверждения необходимых данных.

"В то же время, объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", - говорится в сообщении.

Ранее издание Forbes писало о том, что Украина укрепляет Авдеевку, и есть все основания полагать, что на это направление перебросили одну из лучших бригад — Третью отдельную штурмовую. Отмечалось, что, решив остаться и сражаться, "украинские войска идут на огромный риск".

Бои за Авдеевку

Несмотря на огромные потери, армия РФ, вероятно, оказалась на грани того, чтобы захватить Авдеевку или того, что от нее осталось. Мэр города Виталий Барабаш на прошлой неделе говорил, что оккупанты достигли разрушенных окраин города, и ситуация сейчас "критическая".

По оценкам британской разведки, каждый день в Авдеевке погибают или получают ранения около тысячи российских солдат, что делает это поле боя одним из самых дорогостоящих в войне.

По словам украинского командования, недавние блокировки пакетов военной помощи в США и ЕС привели к катастрофической нехватке артиллерии на линии фронта в Авдеевке.

"Общее мнение таково, что если Авдеевка падет, в этом будет вина Америки", — считает Глен Грант, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии и бывший советник министерства обороны Украины.

14 февраля глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что дорогу, которая ведет к Авдеевке, россияне могут полностью простреливать. Сейчас в городе остается около тысячи человек, однако эвакуацию проводить чрезвычайно опасно.

Если основная логистическая артерия к Авдеевке, которая используется для снабжения украинского гарнизона в городе будет перерезана россиянами, то украинское командование имеет запасные пути снабжения. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

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