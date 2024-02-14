Будет больше дронов и F-16: Умеров рассказал о результатах 19-го 'Рамштейна'

Среди рассмотренных вопросов - поставки самолетов, ПВО, ракет и артиллерии.

https://glavred.info/ukraine/bude-bilshe-droniv-ta-f-16-umyerov-rozpoviv-pro-rezultati-19-go-ramshtaynu-10541855.html Ссылка скопирована

Умеров раскрыл результаты Рамштайн-19 / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Рустема Умерова

В рамках 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялся официальный запуск Коалиции дронов, к которой присоединилось уже 8 стран - Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды и Латвия. Министр обороны Рустем Умеров рассказал о результатах сегодняшнего "Рамштайна".

В частности, министр доложил об усилении противовоздушной обороны - как системами, так и ракетами к ним.

"Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство", - написал он. видео дня

На повестке дня также были артиллерийские системы и снаряды. В частности - их совместное производство.

"F-16. Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами. Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Благодарен Латвии за лидерство", - отметил министр.

Среди прочего, 20 стран официально присоединились к разминированию украинской территории.

"Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий - как на земле, так и в море и на небе", - подытожил Умеров.

Россия не прекращает атаковать Украину

По словам западных аналитиков, перебои с оборонной помощью со стороны стран Запада могут уже в марте вызвать дефицит боекомплектов для систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении Украины. Вероятно этим объясняется усиление Россией атак с воздуха, наблюдаемых в последнее время.

Известно, что Россия продолжает накопление ударных дронов "Шахед", в том числе путем собственного производства и экспорта из Ирана.

Если посмотреть статистику за последние месяцы, то, согласно сводкам Воздушных сил ВСУ, в декабре 2023 года - враг запустил более 600 самолето-снарядов, что является рекордным показателем. А в январе 2024 года враг - 274 Shahed, а за 11 дней февраля - 171 единицу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.