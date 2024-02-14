НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

Страны НАТО не могут воспринимать мир как должное, нужно продолжать поддержку Украины, поскольку это инвестиция в собственную безопасность, сказал генсек НАТО.

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НАТО укрепилось после незаконной аннексии Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Для любого члена НАТО сейчас нет военной угрозы. Ведь после аннексии Крыма Россией коллективную оборону альянса значительно усилили. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы имеем самое сильное подкрепление коллективной обороны за десятилетия... Но мы никогда не можем воспринимать мир как должное", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что существует постоянный риск гибридных атак, кибернетических угроз и других форм гибридной войны. Он подчеркнул, что военные сотрудничают с гражданскими, чтобы противодействовать таким угрозам.

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"Вместе мы представляем 50% мировой экономики и 50% военной мощи мира. Поэтому пока мы стоим вместе, защищаем друг друга, мы в безопасности, мы предотвращаем нападение. И мы гарантируем, что мы отстаиваем наши ценности через прочную трансатлантическую связь", - сказал генсек о единстве стран НАТО.

По его словам, в 2024 году страны-члены НАТО в Европе планируют инвестировать в оборону 380 миллиардов долларов США. Он ожидает, что 18 членов альянса будут тратить 2% своего ВВП на оборону.

"С момента принятия инвестиционного обещания в 2014 году европейские союзники и Канада выделили более 600 миллиардов долларов США на оборону, поэтому мы достигаем реального прогресса. НАТО и в дальнейшем будет гарантировать, что в Москве не будет места для просчетов относительно нашей готовности и решимости защищать всех членов Альянса", - заверил Столтенберг.

Кроме этого, генсек НАТО отметил, что за последние несколько месяцев согласованы контракты на 10 миллиардов долларов по наращиванию производства боеприпасов. Столтенберг добавил, что новые оборонные планы НАТО сейчас испытываются с помощью учений Steadfast Defender. Эти учения являются крупнейшими за десятилетия, в которых принимают участие около 90 000 военнослужащих из всех членов НАТО.

Генсек поблагодарил Европейский Союз за новый пакет помощи Украине и выразил надежду на поддержку Конгресса США, подчеркивая, что это не только благотворительность, но и инвестиция в собственную безопасность. Он также подчеркнул важность поддержки Украины.

"С нашей помощью отважные украинцы вернули себе половину захваченной Россией территории, открыли коридор в Черном море и наносят большие потери российским силам ... Мы продолжаем помогать Украине приближаться к стандартам НАТО во всем - от закупок до логистики. А союзники продолжают осуществлять крупные поставки оружия, оборудования и боеприпасов", - добавил он.

Поддержка Столтенбергом Украины

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженным силам Украины удалось нанести значительные потери российскому флоту в Черном море, вытеснить его из западной части моря и обезопасить "зерновой коридор". Он считает это большим достижением и победой для Украины.

Также Столтенберг призвал Палату представителей США одобрить новый пакет помощи для Украины на 60 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это инвестиции в безопасность, а не благотворительность.

Кроме этого, генсек НАТО предупредил, что победа России в Украине может открыть двери для дальнейшей агрессии в других странах. Он призвал Альянс готовиться к длительной конфронтации с РФ и поддерживать Украину.

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