УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

Руслана Заклинская
14 февраля 2024, 20:06
Страны НАТО не могут воспринимать мир как должное, нужно продолжать поддержку Украины, поскольку это инвестиция в собственную безопасность, сказал генсек НАТО.
НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг
НАТО укрепилось после незаконной аннексии Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Для любого члена НАТО сейчас нет военной угрозы. Ведь после аннексии Крыма Россией коллективную оборону альянса значительно усилили. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы имеем самое сильное подкрепление коллективной обороны за десятилетия... Но мы никогда не можем воспринимать мир как должное", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что существует постоянный риск гибридных атак, кибернетических угроз и других форм гибридной войны. Он подчеркнул, что военные сотрудничают с гражданскими, чтобы противодействовать таким угрозам.

видео дня

"Вместе мы представляем 50% мировой экономики и 50% военной мощи мира. Поэтому пока мы стоим вместе, защищаем друг друга, мы в безопасности, мы предотвращаем нападение. И мы гарантируем, что мы отстаиваем наши ценности через прочную трансатлантическую связь", - сказал генсек о единстве стран НАТО.

По его словам, в 2024 году страны-члены НАТО в Европе планируют инвестировать в оборону 380 миллиардов долларов США. Он ожидает, что 18 членов альянса будут тратить 2% своего ВВП на оборону.

"С момента принятия инвестиционного обещания в 2014 году европейские союзники и Канада выделили более 600 миллиардов долларов США на оборону, поэтому мы достигаем реального прогресса. НАТО и в дальнейшем будет гарантировать, что в Москве не будет места для просчетов относительно нашей готовности и решимости защищать всех членов Альянса", - заверил Столтенберг.

Кроме этого, генсек НАТО отметил, что за последние несколько месяцев согласованы контракты на 10 миллиардов долларов по наращиванию производства боеприпасов. Столтенберг добавил, что новые оборонные планы НАТО сейчас испытываются с помощью учений Steadfast Defender. Эти учения являются крупнейшими за десятилетия, в которых принимают участие около 90 000 военнослужащих из всех членов НАТО.

Генсек поблагодарил Европейский Союз за новый пакет помощи Украине и выразил надежду на поддержку Конгресса США, подчеркивая, что это не только благотворительность, но и инвестиция в собственную безопасность. Он также подчеркнул важность поддержки Украины.

"С нашей помощью отважные украинцы вернули себе половину захваченной Россией территории, открыли коридор в Черном море и наносят большие потери российским силам ... Мы продолжаем помогать Украине приближаться к стандартам НАТО во всем - от закупок до логистики. А союзники продолжают осуществлять крупные поставки оружия, оборудования и боеприпасов", - добавил он.

Поддержка Столтенбергом Украины

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженным силам Украины удалось нанести значительные потери российскому флоту в Черном море, вытеснить его из западной части моря и обезопасить "зерновой коридор". Он считает это большим достижением и победой для Украины.

Также Столтенберг призвал Палату представителей США одобрить новый пакет помощи для Украины на 60 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это инвестиции в безопасность, а не благотворительность.

Кроме этого, генсек НАТО предупредил, что победа России в Украине может открыть двери для дальнейшей агрессии в других странах. Он призвал Альянс готовиться к длительной конфронтации с РФ и поддерживать Украину.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Заморозка" войны: у Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля

"Заморозка" войны: у Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля

20:20 Украина
НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

20:06 Мир
Регионы будут "плавать": где в Украине будет бушевать непогода с дождями

Регионы будут "плавать": где в Украине будет бушевать непогода с дождями

19:30 Синоптик
Все главные новости

Популярное

В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится 20042

В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление 6091

Армия Украины потопила БДК Цезарь Куников: у Путина сделали первое заявление

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице Путина 5742

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице Путина

Сможет ли Киев «отжать» украинские земли в РФ: эксперт дал неожиданный ответ 3675

Сможет ли Киев "отжать" украинские земли в РФ: эксперт дал неожиданный ответ

Последние новости

20:25

В производстве Россией ракет и вертолетов появилось "но": ответ Игната

20:20

"Заморозка" войны: у Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля

20:06

НАТО не грозит война, ведь после аннексии Крыма оборону усилили - Столтенберг

19:30

Регионы будут "плавать": где в Украине будет бушевать непогода с дождями

19:24

Угроза большого штурма: РФ нацелилась на крупный город на востоке – эксперт

Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"
19:16

The Hill: Республиканцы усиливают давление на Джонсона из-за помощи Украине

19:10

Новые страдания и метания диктатора Путинамнение

19:10

Лунный календарь на 15 февраля: что нельзя есть в этот день

19:05

"Сегодня это Украина, завтра - Тайвань": в НАТО призвали предоставить Украине $60 млрд

Реклама
18:39

В Telegram реально угрожает безопасности Украины: спикер ГУР сделал заявление

18:32

Россия ударила по Харьковщине: попала в двухэтажку, много раненых

18:20

За голую вечеринку: Лолита собирается восстанавливать храм на оккупированных территориях

18:16

Ослепить артиллерию РФ: Зеленский поручил создать новую систему по борьбе с БПЛА

18:12

Роман Цимбалюк. "Куников" потонул - прорисовывается план Украины по КрымуВидеоблоги

18:07

Россияне взяли под огневой контроль единственную дорогу к Авдеевке - ОВА

18:05

Поднимут ли в Украине тарифы на свет, газ и тепло: в Раде ответили

18:00

Решит сразу 2 проблемы: зачем класть сахар в холодильник

17:52

Удар по "Куникову": Столтенберг обратился к ВСУ с похвалой

17:34

Jerry Heil оценила скандал с деньгами из госбюджета на нацотбор "Евровидения-2024"

17:30

Как сохранить отношения на расстоянии: 2 важнейших совета от психологаВидео

Реклама
17:30

"Будет значить объявление войны": военный о влиянии КНР на производство дронов в Украине

17:27

Так сильно тебя люблю: новая девушка Началджиоглу показала сюрприз от турецкого бойфренда

17:21

РФ планирует победу с захватом Харькова и Одессы: в RUSI дали тревожный прогноз

17:17

Новое наступление россиян в Украине: в ГУР назвали дату и оценили угрозу

16:56

ЕС может увеличить для Украины уже указанную помощь в 50 миллиардов евро - посол

16:34

Будет много горя и несчастья: что ни в коем случае нельзя делать с зеркаломВидео

16:19

Украинские перевозчики будут блокировать польские фуры прямо на границе

16:17

БДК атаковали с разных сторон: раскрыта тактика уничтожения Цезаря Куникова

16:12

РФ готовится к новому масштабному наступлению: силы врага равны Авдеевским - ВСУ

15:56

Точно зацветет: девушка показала, чем нужно поливать цветокВидео

15:44

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик назвала дату опасной погоды

15:42

Зефир в домашних условиях: как нужно делать тающее во рту лакомствуВидео

15:30

Идет на рекорд: Сергей Тигипко в восьмой раз станет отцомВидео

15:21

"Это не сработает": военный о том, что не так с указом Зеленского о Силах БПЛА

15:14

РФ во время удара по "Куникову" потеряла не только БДК, но и танки: подробности атаки ВСУ

15:01

Закупают все подряд: военный назвал главную проблему для украинских дронов

14:30

В России скончалась актриса "Бриллиантовой руки"

14:29

Поставка современных дронов для Украины: еще одна страна присоединилась к коалиции

14:29

Церковный праздник 15 февраля: почему нельзя класть деньги на кухонный стол

14:25

Китай сыграл на руку Путину: скрыто поддержал РФ и выдвинул абсурдное требование

Реклама
14:14

Яркие конкурсы и новый капитан: когда смотреть премьеру нового сезона "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:07

"Большинство моряков погибли": в ГУР озвучили детали уничтожения "Цезаря Куникова"

14:03

Зачем класть мел в холодильник: секрет опытных хозяек

13:47

MamaRika рассказала про свой ЛГБТ-опыт: "Не против повторить"

13:19

Ситуация в Авдеевке резко меняется: ВСУ готовят запасные логистические пути

13:13

Денисенко умилила фанатов тем, как муж-воин поздравил ее с Днем святого Валентина

13:10

"Инициатива" Трампа о помощи Украине: республиканцы с ним поговорили, детали

13:05

Вера Брежнева впервые ответила на хейт за работу и проживание в РФ до войны

12:54

Почему нельзя нервничать беременным: как справиться со стрессами и избежать последствийВидео

12:44

Колонна сгорела дотла: ВСУ устроили огненный "сюрприз" оккупантам под Авдеевкой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять