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Путин нашел "ахиллесову пяту" НАТО: эксперт раскрыл план нападения РФ на Альянс

Руслана Заклинская
6 февраля 2024, 08:35
Наблюдаются определенные шаги России в направлении подготовки к возможному военному конфликту в Сувалкском коридоре, утверждает Дмитрий Снегирев.
Путин нашел 'ахиллесову пяту' НАТО: эксперт раскрыл план нападения РФ на Альянс
Россия осуществила первые шаги в направлении агрессии против НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Россия уже начала подготовку к нападению в Сувалкском коридоре. Испытания систем РЭБ в Европе и расположение ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси являются первыми шагами в этом направлении. Об этом в интервью Главреду рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, Сувалкский коридор является достаточно уязвимым из-за своей ограниченной пропускной способности и сложности логистики. Поэтому он является потенциальным местом для начала российской агрессии.

"Еще в 2015 году Польша заявила о том, что это Ахиллесова пята блока НАТО. Там есть две автомагистрали, соответственно, достаточно ограниченная пропускная способность. Что касается железнодорожного пути, то в Польше он европейский, а в странах Балтии он до сих пор советский. То есть НАТО пытается решить много проблем (в первую очередь - логистические) для возможной переброски войск НАТО", - пояснил Снегирев.

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Снегирев также отметил, что подобно сценарию, который наблюдался на востоке Украины в 2014 году, Россия, вероятно, будет использовать гибридный сценарий. РФ привлечет прокси-силы, такие как ЧВК "Вагнер", вместо регулярных войск.

"Россия уже делает первые шаги как испытанием систем РЭБ, так и переброской ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси. Скорее всего, будет отрабатываться так называемый гибридный сценарий. То есть то, что было на Востоке в 2014 году, прокси силы, а не регулярные войска зашли на территорию Украины. То же самое, вероятно, будет отражено, но с участием ЧВК "Вагнер", - добавил он.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Нападение России на страны Балтии

Напомним, Россия может напасть на Эстонию, одну из стран Балтии, чтобы продемонстрировать неспособность НАТО быстро реагировать на подобные ситуации. Дипломат Валерий Чалый отметил, что страны Балтии настоятельно требуют укрепления присутствия оборонительных сил НАТО на своей территории из-за растущей угрозы со стороны России.

Также, по данным Daily Mail, Россия готовится к войне с Западом, а запланированные расходы Кремля на 2024 год это подтверждают. Начало российского вторжения в страны НАТО до 2044 года может включать кибератаки на морские порты и нарушение поставок вооружения. Затем Россия может начать вторжение по суше, морю и воздуху через Сувальский коридор, с целью захвата Литвы, Польши или Эстонии.

Как сообщал Главред, страны Балтии готовятся к возможной военной агрессии России, строя бетонные оборонительные линии. Эстония планирует соорудить линию из 600 бункеров на восточной границе, недалеко от Чудского озера. Латвия и Литва также предпринимают подобные меры для защиты.

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