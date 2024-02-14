Регионы будут "плавать": где в Украине будет бушевать непогода с дождями

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины ночью и утром 15 февраля будет туман.

https://glavred.info/synoptic/regioni-budut-plavati-de-v-ukrajini-viruvatime-negoda-z-doshchami-10541819.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 15 февраля будет дождливой и местами снежной. Синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля / фото: ventusky

Погода 15 февраля

В Украине 15 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-западный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла (на высокогорье Карпат ночью 5-10° мороза, днем около 0°); в южной части ночью 2-7° тепла, днем 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 15 февраля будет тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха повысится до -1...+7 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +8...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля / фото: meteoprog

Погода 15 февраля в Киеве

В Киеве 15 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют в этот день небольшой дождь. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области в течение суток 0-4° тепла; в Киеве в течение суток 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.