Командир 'Волков да Винчи' раскрыл, сколько еще людей необходимо мобилизовать

Сергей Филимонов считает, что в этом году нам не нужно активных наступательных действий на фронте.

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Военный рассказал о масштабной мобилизации в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов заявил, что в Украине надо мобилизовать как минимум еще 250 тысяч человек, ведь без этого наша армия просто не сможет воевать против России.

"Как победить? Понятно, что в этом году нам не нужно активных наступательных действий. То есть мы должны, опять же, повторяюсь, выстраивать оборону, должны вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав, мобилизовать людей. Нам надо мобилизовать 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем", - отметил военный в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Командир батальона подчеркнул, что 250 тысяч - это минимум, который нам нужен.

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"И все должны понимать, что сейчас есть еще подготовленные бойцы, есть еще люди с опытом, которые воюют, которые устали, которым трудно, но они есть. И если люди сейчас пойдут мобилизоваться, то им есть кого учить. К ним можно сейчас попасть в подразделение и они могут передать эти знания. Если они погибнут или будут ранены, или полностью "сотрутся", психологически я имею в виду, то потом тем людям, которым придется идти через год, условно, воевать, будет гораздо труднее", - рассказал Сергей Филимонов.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Украинские парламентарии поддержали в первом чтении законопроект №10449, которым предусмотрены новые правила проведения военной мобилизации в Украине.

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