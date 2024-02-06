По словам президента, необходимо найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

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Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

В Украине хотят разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих мобилизации.

Как заявил президент Владимир Зеленский, сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством в вопросе бронирования работников от мобилизации.

"Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", - сказал Зеленский.

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По его словам, сейчас необходимо найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

"Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей", - подчеркнул он.

В Украине продлят мобилизацию и военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продолжении мобилизации и военного положения.

В настоящее время военное положение и мобилизация продолжаются до 14 февраля. Президент предлагает продлить их еще на 90 суток - до 13 мая 2024 года.

Законопроекты планируют принять на этой неделе.

Тем временем 30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Также в проекте содержатся нововведения для военнообязанных, которые пользуются консульскими услугами и находятся за границей.

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