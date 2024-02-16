Украина потеряет миллиарды в течение 2 недель: Гетманцев о блокировке границ

Блокировка границы с Украиной приведет к потере больших финансов в течение двух недель до конца февраля.

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Украина потеряет миллиарды в течение 2 недель / коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Блокирование украинско-польской границы приведет Украину к потере 7,7 миллиардов грн поступлений от Гостаможслужбы. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

Согласно словам Гетманцева, если границу не удастся разблокировать, страна потеряет миллиарды гривен поступлений.

"Многие спрашивают о потерях бюджета от очередного акта блокирования польской границы.Если граница не будет деблокирована до конца месяца бюджет страны потеряет 7,7 млрд.грн.поступлений.Соответственно таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", - сообщил глава Комитета по вопросам финансов. видео дня

Блокировка границы

Как сообщал Главред, польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля. Они планируют заблокировать не только пограничные переходы между странами, но и доступ к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам. Решение о расширении блокады было объявлено представителями фермерского профсоюза "Солидарность".

Немного позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную проблему - блокаду украинской границы польскими фермерами. Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram.

При этом, с 15 февраля 2024 года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики захотели начать акцию протеста ‒ в ответ на действия польских фермеров, которые блокируют движение грузовиков через границу Украины и Польши. Об этом рассказал в комментарии "Суспильному" руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.

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