Россияне готовятся к массированному обстрелу Украины: в ВСУ назвали признаки

Гуменюк отметила, что россияне собирают дополнительную информацию с помощью дронов, а это может свидетельствовать о подготовке к массированному ракетному удару.

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Россияне готовятся к новому массированному обстрелу Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Оккупанты на Юге приняли во внимание опыт прошлого года, когда Украина сбила 5 их самолетов, и теперь не так интенсивно используют тактическую авиацию. Однако определенные действия врага свидетельствуют о его подготовке к массированному удару. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире 24 канала, заметив, что время от времени россияне рискуют собирать информацию над акваторией Черного моря.

По ее словам, вражеская беспилотная разведка становится более активной, когда рассеивается туман. Небо над зонами прифронтовой территории насыщено вражескими беспилотниками, которые собирают информацию. Например, только 19 февраля украинские защитники уничтожили 2 таких дрона типа "Куб" и ZALA.

"Мы видим, что потребность собрать информацию и активность внедрения этой деятельности, могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар", – сообщила Гуменюк. видео дня

Она также добавила, что в Черном и Азовском морях отсутствует активность российских ракетоносителей из-за погодных условий.

"Море штормит, но не настолько критично, чтобы это не дало возможности приобщить к боевому дежурству ракетоносители, как надводные, так и подводные. Поэтому мы продолжаем отслеживать ситуацию", - подытожила Гуменюк.

Массированный обстрел Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг, 15 февраля, Российская Федерация осуществила массированный ракетный удар по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе успешно работали средства противовоздушной обороны.

Во время масштабной ракетной атаки российских оккупантов на Украине утром 15 февраля были зафиксированы взрывы во Львове. По словам мэра города Андрея Садового, на Львовщину летело более 10 ракет.

В Миргородском районе из-за попадания ракет во время атаки Российской Федерации вспыхнуло складское помещение. Также взрывы раздавались в Хмельницкой области во время тревоги из-за российской ракетной атаки утром 15 февраля.

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