На Львовщину летели более 10 ракет: был "прилет", три человека пострадали

Силы ПВО хорошо отработали ракетную атаку, но все же было одно попадание в объект инфраструктуры, сообщил мэр Андрей Садовый.

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Во Львове повыбивало окна в жилых домах / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi, ua.depositphotos.com

Во время массированного ракетного удара по Украине утром 15 февраля российские оккупанты атаковали Львов. Как сообщил мэр города Андрей Садовый, по предварительной информации, на Львощину летело более 10 ракет.

"ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же одно попадание в объект инфраструктуры. Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу. На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки", - написал Садовый в Telegram.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, во время утренней атаки по Львову пострадали два человека - мужчина и женщина, которые проживают на улице Научной. Они получили резаные раны. Помощь оказана на месте.

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Еще один мужчина с гематомой надбровного участка был госпитализирован. Это также житель одного из пострадавших от взрывной волны домов.

Во Львове повыбивало окна в домах / Фото: t.me/andriysadovyi

Последствия ракетного удара по Львову / Фото: t.me/andriysadovyi

В 16 жилых домах на Научной взрывной волне выбило часть окон, повреждены припаркованные рядом машины.

"Зафиксировали попадание в объект инфраструктуры во Львове. Продолжается пожар", - добавил Козицкий.

Ракетный удар по Украине 15 февраля

В четверг, 15 февраля, в Киеве, Днепре, Львове и Запорожье прогремели мощные взрывы - российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

В Запорожье есть попадание по объекту инфраструктуры. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Воздушная тревога в столице длилась более двух часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

В Миргородском районе Полтавщины в результате попадания во время ракетной атаки РФ горело складское помещение. Взрывы также были слышны в Хмельницкой области.

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