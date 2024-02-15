Ракетный удар РФ: на Полтавщине и Хмельнитчине взрывы, есть раненые и 'прилеты'

Стало известно о попаданиях по инфраструктурным объектам в нескольких областях Украины.

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РФ ударила по Украине ракетами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: alerts.in.ua

В Миргородском районе в результате попадания во время ракетной атаки РФ горит складское помещение.

"Ночью враг атаковал Полтавскую область. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это вызвало пожар на площади 100 м². К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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Взрывы в Хмельницкой области

Взрывы также были слышны в Хмельницкой области во время воздушной тревоги из-за российской ракетной атаки утром 15 февраля.

Как сообщает "Суспільне. Хмельницький", взрывы в регионе раздались примерно в полседьмого утра.

По данным мониторинговых ресурсов, фиксировались ракеты противника в воздушном пространстве региона.

По сообщению Хмельницкой ОВА, в результате есть "повреждение гражданских объектов".

/ t.me/khmelnytskaODA

В Хмельницкой области из-за обстрелов два человека получили ранения, есть повреждение гражданских объектов, сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в комментарии "Суспильному".

"В Хмельницкой области в результате обстрелов два человека получили ранения. Они в состоянии средней тяжести.

По данным ОВА, в результате взрывов в Хмельницкой области есть повреждения гражданских объектов.

Взрывы на Ивано-Франковщине

Также в Ивано-Франковской области прогремели взрывы во время массированного ракетного удара РФ.

О взрывах в области говорится в сообщении Суспильного.

/ t.me/suspilneivano_frankivsk

Как уточнили в областной военной администрации, в ходе удара РФ над областью сбили ракету. В результате падения осколков произошло возгорание крыши хозяйственных объектов.

Screenshot / t.me/s/onyshchuksvitlana

Взрывы в Днепре

Утром 15 февраля во время российской ракетной атаки взрывы также прогремели в Днепре, сообщают местные СМИ.

Как сообщает "Днепр Оперативный", воздушная тревога в Днепре и области объявлена в 04:34. Около 6 утра жители Днепра услышали один взрыв, потом еще несколько. В Воздушных силах писали, что на город летели ракеты, предположительно, среди них была Х-59.

Российская армия атаковала объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что оккупанты били по объектам гражданской инфраструктуры. Работала ПВО. Информация об атаке еще выясняется, поэтому детали будут позже.

Кроме того, оккупанты и дальше продолжали терроризировать Никопольский район. Дважды обстреляли Марганец и Мировскую громаду. К счастью, погибших и пострадавших нет.

/ t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, в четверг рано утром, 15 февраля, в Киеве, Днепре, Львове и Запорожье прогремели мощные взрывы - российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар.

Во Львове есть попадание, сообщил мэр Андрей Садовый. "По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет. Угроза до сих пор актуальна", - написал он.

В Запорожье были слышны звуки взрывов. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по предварительным данным, есть попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работала ПВО. Все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. Очередной ракетный удар по Украине был комбинированным. Ракеты разного типа заходили на город по разным направлениям.

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