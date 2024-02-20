Штурмы вблизи Авдеевки не заканчиваются: РФ применяет все имеющееся оружие - 3-й ОШБр

Россияне на Авдеевском направлении используют весь арсенал оружия, включая химическое, авиацию, ракеты и пехоту, сказал командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр.

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Авдеевское направление - самая горячая точка в мире / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

Авдеевское направление является самой горячей точкой боевых действий. Оккупанты используют все имеющееся оружие, штурмы не прекращаются. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов.

"Я думаю, что не совру, если скажу, что Авдеевское направление является самой горячей точкой российско-украинской войны и самой горячей точкой в мире", - сказал военный.

Волохов отметил, что оккупационные войска России активно используют весь арсенал оружия на этом направлении. Россияне задействуют в боях химическое оружие, авиацию, ракеты и пехоту. Враг использует спецподразделения, сведенные в штурмовые группы, которые работают ночью.

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По его словам, позиции украинских военных защищены и подготовлены к ведению боевых действий. Однако ВСУ испытывают нехватку артиллерийских боеприпасов и дронов.

Волохов подчеркнул, что штурмы на Авдеевском направлении продолжаются, пехота постоянно идет вперед. Однако эффективность таких штурмов ограничена.

Командир также отметил, что 3-я штурмовая бригада уничтожила рекордное количество российской техники и личного состава.

"Врагу нанесены потери в 4000 личного состава. Это 200-е и 300-е, те, которые уже не будут вести здесь боевые действия. Потенциал у них, безусловно, есть, но что из этого", - добавил Волохов.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, в течение четырех месяцев боев за Авдеевку потери оккупантов на Авдеевском направлении включают 47 186 человек личного состава, 364 танка, 248 артиллерийские системы, 748 боевые бронемашины и 5 самолетов. По словам генерала Тарнавского, украинские защитники нанесли врагу значительные потери, уничтожив его резервы, запланированные для наступательных действий на других участках фронта.

Также после захвата Авдеевки оккупанты могут направить силы на захват Часового Яра, Константиновки или Славянска, по словам военного эксперта Павла Нарожного. Он подчеркнул, что Константиновка, Славянск и Краматорск интересуют Россию как важные транспортные и административные узлы.

Кроме этого, майор ВСУ Максим Жорин прокомментировал выход подразделений Вооруженных сил Украины из Авдеевки. Он зазначил, что противостоящие силы не были равны, и защита города стала сложной задачей. Жорин считает, что российские оккупанты имеют достаточно сил для дальнейшего продвижения и будут пытаться захватить другие населенные пункты.

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